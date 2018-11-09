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Легендарні Backstreet Boys випустили кліп до свого 25-річчя (відео)

16:41, 09 листопада 2018
Світ
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Приводом для його випуску став 25-річний ювілей, який Backstreet Boys відзначають в 2018 році. Ролик був опублікований на YouTube-каналі гурту. За кілька годин він встиг набрати майже чверть мільйона переглядів.

Відомо, що влітку 2018 року гурт вирушив в тур Backstreet Boys: Large Than Life, який тривав до листопада цього року.

Як повідомляв УНІАН, раніше британський поп-гурт Spice Girls повідомив про те, що вирушає у гастрольний тур.

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Теги: #кліп#зірки з 90-х