Легендарні Backstreet Boys випустили кліп до свого 25-річчя (відео)
16:41, 09 листопада 2018Світ
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За кілька годин він встиг набрати майже чверть мільйона переглядів.
У мережі з'явився кліп легендарного поп-гурту Backstreet Boys, знятий на композицію Chances. Це відео стало для колективу першим за п'ять років.
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Приводом для його випуску став 25-річний ювілей, який Backstreet Boys відзначають в 2018 році. Ролик був опублікований на YouTube-каналі гурту. За кілька годин він встиг набрати майже чверть мільйона переглядів.
Відомо, що влітку 2018 року гурт вирушив в тур Backstreet Boys: Large Than Life, який тривав до листопада цього року.
Як повідомляв УНІАН, раніше британський поп-гурт Spice Girls повідомив про те, що вирушає у гастрольний тур.
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