Американська супермодель "засвітила" груди в мікроскопічному бікіні (фото)
13:25, 12 листопада 2018Світ
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Емілі Ратаковські наділа відверте бікіні чорного кольору, декороване численними переплетіннями.
Емілі Ратаковські надетла відверте бікіні чорного кольору, декороване численними переплетеннями / redcarpetmood
Американська супермодель Емілі Ратаковські захопила своїх шанувальників черговим відвертим фото. Вчора довгоногу брюнетку помітили на одному з пляжів Сіднея.
redcarpetmood
redcarpetmood
Емілі Ратаковські наділа відверте бікіні чорного кольору, декороване численними переплетіннями. На деяких знімках купальник відкривав навіть більше, ніж слід було.
redcarpetmood
Як повідомляв УНІАН, "голу" телезірку розкритикували за безлад у домі.
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