Американська супермодель "засвітила" груди в мікроскопічному бікіні (фото)

Емілі Ратаковські наділа відверте бікіні чорного кольору, декороване численними переплетіннями.

Американська супермодель Емілі Ратаковські захопила своїх шанувальників черговим відвертим фото. Вчора довгоногу брюнетку помітили на одному з пляжів Сіднея.

Емілі Ратаковські наділа відверте бікіні чорного кольору, декороване численними переплетіннями. На деяких знімках купальник відкривав навіть більше, ніж слід було.

Як повідомляв УНІАН, "голу" телезірку розкритикували за безлад у домі.