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Американська супермодель "засвітила" груди в мікроскопічному бікіні (фото)

13:25, 12 листопада 2018
Світ
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Емілі Ратаковські надетла відверте бікіні чорного кольору, декороване численними переплетеннями / redcarpetmood

Американська супермодель Емілі Ратаковські захопила своїх шанувальників черговим відвертим фото. Вчора довгоногу брюнетку помітили на одному з пляжів Сіднея.

redcarpetmood
redcarpetmood

Емілі Ратаковські наділа відверте бікіні чорного кольору, декороване численними переплетіннями. На деяких знімках купальник відкривав навіть більше, ніж слід було.

redcarpetmood

Як повідомляв УНІАН, "голу" телезірку розкритикували за безлад у домі.

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Теги: #модель#Емілі Ратаковскі