Остання гра франшизи вийшла восени 2022 року, а нещодавно вона дісталася ПК.

Студія Santa Monica, схоже, готує нову гру в серії God of War, стверджує авторитетний інсайдер Даніель Ріхтман. Темою наступного Бога Війни може стати єгипетська міфологія.

Джерела Ріхтмана розповіли, що Sony зараз активно набирає акторів із Близького Сходу для майбутньої ААА-гри, яка вийде на PlayStation. Передбачається, що це наступна частина God of War, яка торкнеться теми єгипетської міфології.

Відсилання на єгипетську міфологію вже зустрічалися в минулих іграх серії, а сам Кратос навіть побував у цьому регіоні в офіційному коміксі God of War: Fallen God. Показово, що глава розробки God of War (2018) Корі Барлог зізнавався, що спочатку розглядав для ребуту єгипетську міфологію, однак тоді перемогли скандинавські міфи.

God of War Ragnarok, остання на сьогодні серії, була випущена восени 2022 року на PS5, а у вересні 2024 року вона дісталася до ПК. З урахуванням звичайного темпу розробки студії наступний проєкт навряд чи з'явиться раніше початку 2027 року.

До слова, не так давно ЗМІ розповіли, що Sony скасувала дві онлайн-ігри, одна з яких мала відбуватися у всесвіті God of War. Таке рішення ухвалили на тлі провалу Concord.

Крім God of War Ragnarok найближчими місяцями на комп'ютери перенесуть The Last of Us 2, Rise of the Ronin і Spider Man 2. Причому остання виходить уже 30 січня, але на неї досі немає ні попередніх замовлень, ні системних вимог.

Раніше колишній президент Playstation пояснив, чому компанія робить так багато ремастерів. Розробка нових ігор дедалі дорожчає, тому Sony використовує всі варіанти, щоб заробити грошей.

