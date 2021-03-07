Млинці з маком-прекрасний десерт на Масляну.

Млинці - це просте і дуже відоме повсякденне блюдо, але в період Масляної вони стають особливо популярними. До цього свята традиційно готують велику порцію солоних і солодких млинців для всієї родини. Мак - один з кращих варіантів десертних налисників. Він добре поєднується з яблуками, родзинками, горіхами, медом та іншими продуктами для солодких млинчиків.

Рецепт млинчиків з маком

Яйце куряче - 2 шт.

Молоко - 0,5 л.

Борошно пшеничне - 200 г.

Вершкове масло - 30 г.

Сіль - 0,5 ч. л.

Для начинки:

Мак - 150 р.

Молоко - 180 мл.

Мед - 2 ст. л.

Мак залити молоком і закрити кришкою. Залишити для набухання на ніч. Можна купити готову макову начинку - тоді замочувати не потрібно. Для тіста розтопити вершкове масло, додати сіль, цукор, молоко і яйця, перемішати. У кілька підходів просіяти борошно через сито і замісити тісто. Залишити його настоюватися на півгодини.

Сковороду один раз змастити олією і випекти млинці. У набряклий мак покласти мед і перемішати. Збити мак блендером на середній швидкості. Половину маку викласти в миску, другу половину збити в кашу на високій швидкості. Змішати два види маку. Одну сторону млинця повністю змастити маком і загорнути трубочкою. Подавати гарячими до чаю або кави.

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Автор: Катерина Пулатова