Стримінговий сервіс Netflix не поїде в Канни через нові правила кінофестивалю

Директор Netflix зазначив, що оголосивши зміни у правилах директор фестивалю сказав, що історія інтернету та історія Канн - різні речі.

Американський стримінговий сервіс Netflix прийняв рішення відмовитися від участі у Каннському кінофестивалі через правила, за якими картини, які не демонструються в широкому прокаті у Франції, не можуть брати участь у конкурсній програмі.

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"Наші фільми не проходять кваліфікацію на участь в конкурсі Каннського кінофестивалю Не думаю, що є підстави для того, щоб їхати туди без участі в конкурсі", - сказав директор з контенту Netflix Тед Сарандос, передає Бі-бі-сі.

Директор фестивалю Тьєррі Фремо заявив, що організатори відмовили Netflix в участі, оскільки фільми онлайн-кінотеатру не демонструються у французьких кінотеатрах, крім того, компанія не має наміру слідувати французькому законодавству, що вимагає забезпечити затримку показу фільмів на своїй платформі мінімум на 36 місяців після показу в кінотеатрах.

Фремо додав, що фільми компанії можуть брати участь у позаконкурсній програмі.

У минулому році в Каннах йшли дискусії з приводу фільмів Netflix, яка не випускає фільми в широкий прокат, а показує їх тільки своїм передплатникам. У Netflix 109 млн користувачів по всьому світу. У 2018 році компанія планує випустити 80 оригінальних картин.

У 2017 році в основній програмі Каннського фестивалю брали участь два фільми виробництва Netflix - "Окча" корейського режисера Пона Чжун-Хо і "Історії сім'ї Мейеровиц" Ноа Баумбака. Обидва залишилися без нагород.

Представник Netflix висловив надію, що з часом Каннський фестиваль змінить свої правила і буде йти в ногу з часом. "Ми хочемо, щоб наші фільми були на рівних з будь-яким іншим виробником", - сказав Сарандос.

За його словами, сам він у цьому році не збирається приїжджати в Канни, але представники Netflix будуть на фестивалі у надії купити права на певні картини.

"Організатори фестивалю вирішили поставити акцент на прокаті фільмів, а не на кіномистецтві. Ми 100% за кіномистецтво, як і всі інші кінофестивалі", - сказав Сарандос. "Оголосивши зміни у правилах фестивалю Тьєррі (Фремо) сказав, що історія інтернету та історія Канн - різні речі. Звичайно, це різні речі. Але ми вважаємо за краще бути разом з майбутнім кіно. Якщо Канни хочуть застрягти в історії кіно, то це їхня справа", - додав він.