Звинуватила у викраденні дитини для продажу на органи: Данилко розповів, чому довгі роки не спілкується з сестрою

За його словами, Галина ніде не працює і складно будує відносини з людьми.

Народний артист України Андрій Данилко зізнався, що його затримала міліція після написання заяви його сестрою Галиною.

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Про це він розповів в інтерв'ю програмі "БАЦМАН" на каналі "112 Україна". "Як-то Єфим Шифрін сказав мені, що не може уявити, як можна не спілкуватися з сестрою. Я йому відповів: "На вас, напевно, не писали заяву в міліцію", – поділився спогадами Данилко.

За його словами, Галина ніде не працює і складно будує відносини з людьми.

"У сестри одного разу стався заскок. У мого племінника Вані виникла проблема зі здоров'ям. Я тоді його відправив на обстеження в лікарню, але не сказав сестрі в яку. І ось я на студії. Дзвінок. Міліція. Мене заарештовують. Кажуть: "Нам надійшла заява від сестри, що ви вкрали дитину, щоб продати його на органи", – розповів артист.

Після цього Данилко закінчив відносини з сестрою, але продовжує спілкуватися з племінником і купив для нього квартиру.

Андрій Данилко народився 2 жовтня 1973 року в Полтаві. Його сестра Галина Гришко народилася у 1963 році.

Данилко отримав широку популярність в образі провідниці Вєрки Сердючки. Вперше він продемонстрував номер в цій ролі 1 квітня 1993 року на "Гуморині" у Полтаві.