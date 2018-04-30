Melovin презентував кліп на пісню для Євробачення-2018 (відео)

Режисером кліпу став Тарас Голубков, який працював із такими артистами як Monatik, Артем Пивоваров, «Скрябін» та багатьма іншими.

Представник України на Євробаченні-2018 Melovin опублікував офіційну відеороботу на пісню Under The Ladder, з якою боротиметься за перемогу на цьогорічному конкурсі.

Про це повідомляється на офіційному сайті «Євробачення».

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Режисером кліпу став Тарас Голубков, який працював із такими артистами як Monatik, Артем Пивоваров, «Скрябін» та багатьма іншими.

Головну героїню кліпу зіграла Юлія Гершун, яка є володаркою титулу «Топ-модель світу-2017».

Нагадаємо, Євробачення 2018 відбудеться в столиці Португалії – Лісабоні. Півфінали конкурсу заплановані на 8 і 10 травня, фінал – на 12 травня.

Представник від України Melovin виступить під номером 18 – останнім у другому півфіналі.