Євробачення-2018: про що спілкувався український конкурсант Melovin з іноземними журналістами (відео)

Представник від України на Євробаченні Melovin провів першу репетицію і поспілкувався з журналістами.

Конкурсант від України Melovin в Лісабоні вперше поспілкувався з іноземними журналістами і розповів, чого боїться найбільше і чому раніше не одягав лінзу. Спілкувався співак українською.

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З іноземними ЗМІ співак поспілкувався після першої репетиції в Лісабоні. Відео з прес-конференцією опублікувало видання Wiwibloggs на своєму YouTube-каналі.

Melovin розповів, що нічого не боїться, окрім як виходити на сцену.

"Сходів я не боюся, я не боюся чорних кішок, я не боюся людей, єдине, чого я дуже сильно боюся – це не вийти на сцену. Я цим живу. Це як повітря, як їжа, тим більше для артиста. Це єдине, чого я боюся, але такого ніколи не буде", – розповів виконавець.

Варто додати, що співак також розповів про своє хобі поза музикою.

"Не так давно я почав займатися парфумерією , хоча дуже боявся цим займатися. Це як сісти на два стільці відразу. Тому я для себе зрозумів, що якщо мене це надихає, то чому ні. Після кожного разу, коли я займаюся парфумерією, я почав далі писати пісні. Я зрозумів, що мене це дуже надихає. Я думаю, що саме в Португалії Лісабоні я зроблю ексклюзивний варіант парфуму. І ви зможете почути, саме почути, а не побачити", – розповів представник України на Євробаченні-2018.

Також співак відповів на питання про історію використання лінзи.

"Я придумав цю лінзу ще шість років тому, але раніше я боявся її надіти. Я боявся, що будуть говорити люди. Але в один момент, коли я пішов на "Х-фактор", я зрозумів, чому ні? Чому я повинен думати, хто і що про мене скаже. Якщо я розумію, що мене надихає саме ця лінза, якщо я вважаю, що ця лінза є певним провідником у світ творчості і вона допомагає мені творити. Ця лінза – це прохід в життя творчої людини", – зазначив артист.