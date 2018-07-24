Скандал довкола політичного ролика в Україні не вщухає: Приходько розповіла, як саме її обманули (відео)

Артистка погоджувалася знятися у соціальній рекламі про Україну.

Співачка Анастасія Приходько, яка розпочала судову війну проти творців ролика про Порошенка, розповіла, як її обманули.

Сьогодні під час прямого ефіру у "Сніданку з 1+1" зірка пригадала, що від початку давала згоду на знімання у соціальній рекламі про Україну. І тоді не йшлося про політичний підтекст відео, передає ТСН.

Окрім того, зізналася Приходько, жодних документів стосовно цієї реклами вона не підписувала.

"Справа в тому, що жодних документів не підписано. Немає моєї згоди на транслювання цього ролика на інших каналах, немає моєї згоди на те, що я беру участь у рекламі з написом "Вперед Порошенко". Ми домовилися з ними, що це буде соціальний ролик, на підтримку та розвиток України, про культуру. Там не було жодного політичного підтексту", - сказала Настя.

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Виконавиця також наголосила, що у суді перебувають усі її листування з тими, хто відповідав за знімання відео. Своєю чергою, творці відео усю переписку з Приходько видалили.

"Все листування, всі переписки. Вони перебувають у суді, тому що пан Сапенко та Гарковенко видалили всі свої існуючі акаунти з нашим листуванням, що я забороняю вихід цього ролика. Це було 20 січня. Але як бачите, вони не послухали мене, ролик крутився десь два тижні", - розповіла Приходько.

Артистка зауважила, що на цьому етапі вона вже вибачень від представників президента не прийме і вирішуватиме справу у суді до останнього.

"Ми почали судову цю історію набагато раніше. Якби адміністрація президента відповідала нам на наші запити, на наші листи. Але вони зробили все для того, щоб їх не брати. Тому була така велика затримка – півроку", - пояснила Анастасія.

Нагадаємо, що у середині лютого Анастасія Приходько поскаржилася на команду Петра Порошенка, яка незаконно зняла співачку у передвиборчому ролику президента. Пізніше артистка заявила, що не залишить цього просто так і зі своїм адвокатом сіла готувати офіційне звернення до передвиборчої команди очільника країни.

Зауважимо, що так само як і Анастасію Приходько, режисера стрічки "Кіборги" Ахтема Сеітаблаєва ввели в оману з передвиборчим роликом Порошенка.