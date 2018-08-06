Епатажна українська співачка вразила мережу відвертим фото
16:57, 06 серпня 2018Суспільство
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Знімок Даші Астаф'євої набрав майже 11 тисяч лайків.
Астаф'єва позувала в купальнику / фото instagram.com/da_astafieva
Українська співачка, колишня солістка епатажного гурту Nikita і модель Даша Астаф'єва поділилася відвертим фото.
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На опублікованому в Instagram знімку артистка позувала перед камерою у відвертому купальнику з блискучих пайєток і солом'яному капелюсі.
"З літом цього року розмова коротка", − підписала Астаф'єва фотографію.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Астаф'єва демонструвала шанувальникам новий образ, примірявши перуку блондинки.
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