Епатажна українська співачка вразила мережу відвертим фото

Знімок Даші Астаф'євої набрав майже 11 тисяч лайків.

Українська співачка, колишня солістка епатажного гурту Nikita і модель Даша Астаф'єва поділилася відвертим фото.

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На опублікованому в Instagram знімку артистка позувала перед камерою у відвертому купальнику з блискучих пайєток і солом'яному капелюсі.

"З літом цього року розмова коротка", − підписала Астаф'єва фотографію.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Астаф'єва демонструвала шанувальникам новий образ, примірявши перуку блондинки.