Епатажна українська співачка вразила мережу відвертим фото

16:57, 06 серпня 2018
Суспільство
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Астаф'єва позувала в купальнику / фото instagram.com/da_astafieva

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На опублікованому в Instagram знімку артистка позувала перед камерою у відвертому купальнику з блискучих пайєток і солом'яному капелюсі.

"З літом цього року розмова коротка", − підписала Астаф'єва фотографію.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Астаф'єва демонструвала шанувальникам новий образ, примірявши перуку блондинки.

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Теги: #фото#Даша Астаф'єва