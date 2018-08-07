Помер художник, який намалював героїв мультфільму "Канікули у Простоквашино"
13:51, 07 серпня 2018Суспільство
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Шер відомий як автор всіх героїв і ілюстрацій до мультфільму "Канікули у Простоквашино".
Шер пішов з життя у віці 84 років / фото kino-teatr.ru
Помер художник-мультиплікатор, творець образів героїв "Канікули у Простоквашино" Аркадій Шер.
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Про це повідомили у прес-службі Союзу кінематографістів Росії. "З глибоким сумом повідомляємо, що на 85-му році не стало нашого друга, колеги, талановитого художника-мультиплікатора Аркадія Соломоновича Шера",- йдеться у повідомленні.
Шер у 1959-1992 роках працював на кіностудії "Союзмультфільм", спочатку - прорисовником (близько 40 фільмів), з 1979 - художником-постановником.
Раніше помер актор Олег Анофрієв, який озвучив безліч радянських мультфільмів, в тому числі й "Бременських музикантів". Акторові було 87 років.
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