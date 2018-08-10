У Києві "засвітився" російський актор, який потрапив до "Миротворця" за підтримку анексії Криму

В одному з районів столиці знімали серіал за участю Нікіти Панфілова.

У Києві на Відрадному пройшли зйомки серіалу "Пес" за участю актора Нікіти Панфілова - активного прихильника анексії Криму.

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Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Катерина Котлярова. "Суперове відчуття, коли біля дому відбувалися зйомки фільму "Пес". Незважаючи на насиченість дня, головні актори Нікіта Панфілов, Андрій Самінін та Мухтар (сьогодні був саме він) приділили нам свою увагу. Вдячна їм за гарний настрій", - написала вона.

Також на зйомках був присутній екс-боєць батальйону "Айдар" Юрій Оксюковський, передає ТСН.

20 квітня 2018 року російський актор, ведучий серіалу "Бастіони Росії" Нікіта Панфілов потрапив до бази "Миротворця". "Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення до окупованого Росією Криму. Участь у пропагандистських акціях Росії (країна-агресор). Участь у спробах легалізації анексії АР Крим", - йдеться я на сайті "Миротворця".

Раніше російського актора Костянтина Хабенського внесли до бази даних сайту "Миротворець".