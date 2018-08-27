"Люблю, коли можна покластися": Лобода публічно поділилася теплим зізнанням (фото)
10:42, 27 серпня 2018Суспільство
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У коментарях під фото прихильники Лободи захоплюються її фігурою після пологів.
Лобода з'явилася в стильному образі / фото instagram.com/lobodaofficial
Українська співачка Світлана Лобода, яка активно виступає в Росії, опублікувала пост в Instagram, в якому поділилася "теплим" зізнанням.
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Знімок був зроблений під час одного з недавніх виступів артистки, судячи з коментарів, в Юрмалі.
"Бас голосніше. У ту секунду, здається, про це (говорила. ― УНІАН.). Люблю, коли можна покластися", ― підписала фото українська співачка.
Раніше українська співачка Світлана Лобода стала першою співачкою з дитиною, яка прикрасила обкладинку російської версії чоловічого журналу GQ.
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