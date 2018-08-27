этот материал доступен на русском

"Люблю, коли можна покластися": Лобода публічно поділилася теплим зізнанням (фото)

10:42, 27 серпня 2018
Суспільство
849 0
Лобода з'явилася в стильному образі / фото instagram.com/lobodaofficial

Читайте також"Вже бісить!": Лободу розкритикували через кліп SuperSTAR (фото)

Знімок був зроблений під час одного з недавніх виступів артистки, судячи з коментарів, в Юрмалі.

"Бас голосніше. У ту секунду, здається, про це (говорила. ― УНІАН.). Люблю, коли можна покластися", ― підписала фото українська співачка.

Раніше українська співачка Світлана Лобода стала першою співачкою з дитиною, яка прикрасила обкладинку російської версії чоловічого журналу GQ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #фото#Світлана Лобода