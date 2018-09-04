"Подарунок?": Лобода похвалилася новим шикарним авто
15:25, 04 вересня 2018Суспільство
1286 0
Лобода не уточнила, чи вона купила авто або отримала його в подарунок.
Лобода похвалилася новою машиною / фото instagram.com/lobodaofficial
Українська співачка Світлана Лобода, яка активно гастролює в Росії, похвалилася дорогим автомобілем.
Читайте такожНа "Новій хвилі" у Росії виступить низка українських зірок (фото)
Відповідний знімок зірка опублікувала у своєму Instagram. "Ранок буває добрим", - підписала вона фото, на якому позує біля чорного Mercedes. При цьому Лобода не уточнила, чи вона купила авто або отримала його в подарунок.
Шанувальники оцінили шикарне авто. "Купила?", "По-моєму це подаруночок", "Вітаю з чудовою покупкою", "Скільки вам заплатили за таке доброго ранку? Не за безкоштовно ж ви там з віником стоїте", - пишуть в мережі.
Раніше Настя Каменських в купальнику шокувала фанатів провокаційною позою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter