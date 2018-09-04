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"Подарунок?": Лобода похвалилася новим шикарним авто

15:25, 04 вересня 2018
Суспільство
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Лобода похвалилася новою машиною / фото instagram.com/lobodaofficial

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Відповідний знімок зірка опублікувала у своєму Instagram. "Ранок буває добрим", - підписала вона фото, на якому позує біля чорного Mercedes. При цьому Лобода не уточнила, чи вона купила авто або отримала його в подарунок.

ранок буває добрим

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Шанувальники оцінили шикарне авто. "Купила?", "По-моєму це подаруночок", "Вітаю з чудовою покупкою", "Скільки вам заплатили за таке доброго ранку? Не за безкоштовно ж ви там з віником стоїте", - пишуть в мережі.

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Теги: #Світлана Лобода#Лобода