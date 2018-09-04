"Подарунок?": Лобода похвалилася новим шикарним авто

Лобода не уточнила, чи вона купила авто або отримала його в подарунок.

Українська співачка Світлана Лобода, яка активно гастролює в Росії, похвалилася дорогим автомобілем.

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Відповідний знімок зірка опублікувала у своєму Instagram. "Ранок буває добрим", - підписала вона фото, на якому позує біля чорного Mercedes. При цьому Лобода не уточнила, чи вона купила авто або отримала його в подарунок.

ранок буває добрим A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on Sep 4, 2018 at 2:46am PDT

Шанувальники оцінили шикарне авто. "Купила?", "По-моєму це подаруночок", "Вітаю з чудовою покупкою", "Скільки вам заплатили за таке доброго ранку? Не за безкоштовно ж ви там з віником стоїте", - пишуть в мережі.

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