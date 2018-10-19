Це сюр: у новому кліпі групи Mozgi Потап перевтілився в жінку (відео)

Новий кліп групи Потапа вийшов по-справжньому психоделічним.

Українська група Mozgi презентувала новий кліп на пісню "Полюбе".

Ролик, опублікований на YouTube-каналі колективу Потапа, сповнений сюрреалістичних та смішних образів.

Читайте також"Льошка в сережках": український репер здивував сміливим чином (фото)

Згідно із сюжетом кліпу, про творчість Потапа розповідають на екскурсії в музеї. Там же представлена й голограма співака. Цікаво, що у ролику репер з'являється в жіночому образі - блондинки в яскравому одязі.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня українська співачка Ані Лорак презентувала пісню "Сон". В її новій пісні є слова: "Я бачила сон, в якому вона цілує тебе". Слухачі вже вловили в ній підтекст.