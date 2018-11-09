Опубліковано фото Караченцова, зроблене незадовго до його смерті

Опубліковано одне з прижиттєвих фото Караченцова – на ньому він з онукою.

Онука Миколи Караченцова Яніна показала останнє прижиттєве фото актора, який помер 26 жовтня.

Читайте такожУ Москві попрощалися з Миколою Караченцовим (фото, відео)

Знімок опублікований в Instagram дівчини. На ньому вона стоїть біля лікарняного ліжка Караченцова.

"Дідусь був великою людиною, я його дуже любила, буду любити і буду йому відповідати!", - написала Яніна.

Як повідомляв УНІАН, знаменитий актор театру і кіно Микола Караченцов помер 26 жовтня в лікарні, не доживши до свого 74-річчя. У вересні 2017-го артистові поставили діагноз "рак".