Опубліковано фото Караченцова, зроблене незадовго до його смерті
08:06, 09 листопада 2018Суспільство
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Опубліковано одне з прижиттєвих фото Караченцова – на ньому він з онукою.
Актор помер 26 жовтня / instagram.com/Яніна Караченцова
Онука Миколи Караченцова Яніна показала останнє прижиттєве фото актора, який помер 26 жовтня.
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Знімок опублікований в Instagram дівчини. На ньому вона стоїть біля лікарняного ліжка Караченцова.
"Дідусь був великою людиною, я його дуже любила, буду любити і буду йому відповідати!", - написала Яніна.
Як повідомляв УНІАН, знаменитий актор театру і кіно Микола Караченцов помер 26 жовтня в лікарні, не доживши до свого 74-річчя. У вересні 2017-го артистові поставили діагноз "рак".
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