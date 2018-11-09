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Опубліковано фото Караченцова, зроблене незадовго до його смерті

08:06, 09 листопада 2018
Суспільство
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Актор помер 26 жовтня / instagram.com/Яніна Караченцова

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Знімок опублікований в Instagram дівчини. На ньому вона стоїть біля лікарняного ліжка Караченцова.

"Дідусь був великою людиною, я його дуже любила, буду любити і буду йому відповідати!", - написала Яніна.

Як повідомляв УНІАН, знаменитий актор театру і кіно Микола Караченцов помер 26 жовтня в лікарні, не доживши до свого 74-річчя. У вересні 2017-го артистові поставили діагноз "рак".

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Теги: #смерть#фото#Микола Караченцов