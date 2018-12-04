"Росія та Україна завжди будуть разом": український танцюрист відзначився черговим скандальним постом

Нещодавно Полунін отримав російський паспорт.

Одіозний український танцюрист, артист балету Сергій Полунін відзначився черговими скандальними постами в соцмережі.

На своїй сторінці в Instagram танцюрист опублікував фото російського та українського паспортів. "Росія й Україна завжди будуть разом. Любов один до одного - найдорожче. Скоро ми знову будемо разом", - йдеться у повідомленні під знімком.

"Мені була дана місія всесвіту з безмежною енергією й допомогою об'єднати цей світ через любов! Це єдиний справжній і найпотужніший спосіб це зробити", — написав Полунін у наступному пості.

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Раніше відомий український танцівник Сергій Полунін отримав російське громадянство. Фото нового паспорта він опублікував на своїй сторінці в Instagram. У підписі до фото Полунін також висловив підтримку президенту РФ Володимиру Путіну і виступив проти "злих людей, які створюють революції та війни в Україні та Грузії".

Крім того, раніше Полунін опублікував фото з витатуюваним на його грудях зображенням Путіна.