этот материал доступен на русском

"Росія та Україна завжди будуть разом": український танцюрист відзначився черговим скандальним постом

11:42, 04 грудня 2018
Суспільство
1066 0
Полунін нещодавно отримав паспорт РФ / фото instagram.com/sergeipolunin

На своїй сторінці в Instagram танцюрист опублікував фото російського та українського паспортів. "Росія й Україна завжди будуть разом. Любов один до одного - найдорожче. Скоро ми знову будемо разом", - йдеться у повідомленні під знімком.

фото instagram.com/sergeipolunin

"Мені була дана місія всесвіту з безмежною енергією й допомогою об'єднати цей світ через любов! Це єдиний справжній і найпотужніший спосіб це зробити", — написав Полунін у наступному пості.

Читайте такожВідомий український танцюрист прокоментував свій скандальний пост про Путіна

Раніше відомий український танцівник Сергій Полунін отримав російське громадянство. Фото нового паспорта він опублікував на своїй сторінці в Instagram. У підписі до фото Полунін також висловив підтримку президенту РФ Володимиру Путіну і виступив проти "злих людей, які створюють революції та війни в Україні та Грузії".

Крім того, раніше Полунін опублікував фото з витатуюваним на його грудях зображенням Путіна.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#скандал