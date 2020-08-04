Втеча з "червоної" зони: Тернопіль кидає демонстративний виклик центральній владі

Андрій Вацик

Учора Тернопільська міська рада на позачерговій сесії «відфутболила» постанову уряду, згідно з якою обласний центр віднесли до «червоної» зони за рівнем розповсюдження COVID-19. Фактично орган місцевого самоврядування відмовився виконувати правовий акт центрального органу влади. Непослух! Бунт!

Міський голова Тернополя називає столичних можновладців «слугами» і висуває їм свої вимоги

Причому, у місті не просто знехтували вказівкою запровадити жорсткіші карантинні заходи, а зробили це з демонстративним викликом. У записаному напередодні сесії відеозверненні міський голова Тернополя Сергій Надал називає столичних можновладців «слугами» і висуває їм свої вимоги. «Чи може ви вирішили, що ви господарі?», – виклично запитує у своєму відео мер. «Рукавичку» було кинуто в обличчя і центральній владі слід думати, як тепер доводити, що вона – не слабка.

Даний конфлікт чудово демонструє, які проблеми можуть чекати керівництво держави із завершенням адмінреформи. Адже самодостатні громади, які тепер мають можливість заробляти чималі кошти, стають більше незалежними від центру. В перспективі найуспішніші ОТГ перетворяться на такі собі удільні князівства, для яких «відправити в космос» якусь постанову зі столиці буде чудовим способом пограти м’язами і перевірити міцність власних позицій. Як це, власне, зараз робить міський голова Тернополя Надал.

Постанова про «червону» зону стала для нього справжнім дарунком від чинної влади напередодні виборів. Кращої можливості постати в яскравому образі відважного борця за інтереси «підданих», який отак щиро переймається долею тисяч тернополян, годі було й шукати. На фоні невиразної промокампанії мера із міфічним відстоюванням та захистом у Тернополі… української мови (ну, чим не анекдот?), захист Тернополя від підступів влади є стократ більш виграшною темою. І пазл склався.

У місті немає жодного великого виробництва, місцевий бізнес (а це – головним чином, сфера торгівлі, харчування та розваг) лише підводиться з колін після затяжного карантину. Пересічні містяни лише починають звикати до появи потягів (які доводиться зупиняти у місті майже силоміць) і купівлі продуктів на ринку. І тут розчерком столичного пера це все мало бути б перекреслено! Серпневий Тернопіль мав би знову опинитися у квітні. А там жителям міста не дуже сподобалося. У жорсткий карантин вже не хоче ніхто. Люди спробували, і це нікому не зайшло.

Зараз більшість обирає між уже пережитим на карантині дискомфортом і можливим коронавірусом, яким вони ще не перехворіли, і від якого успішно одужують (а не вмирають, попри страшні виступи головного санітарного лікаря Ляшка) сотні їхніх знайомих. І між набутим негативним досвідом та лише гіпотетичною й нечітко сформованою в свідомості загрозою люди обирають зрозуміло, що...

Правоохоронцям у ситуації, що склалася, не позаздриш

І ось за таких умов виходить постанова. На «червону» зону Сергій Надал зреагував як бик на червону ганчірку. У промові мера до столичної влади було достатньо люті, не менш грізними були його висловлювання і під час позачергової сесії, на якій у місті вирішили не змінювати буденний ритм життя. Надал згадав навіть події Майдану, наголосивши, що тернополяни готові ставати на самозахист, а поліції порадив «зробити правильний вибір» у даному конфлікті.

Власне, правоохоронцям у ситуації, що склалася, не позаздриш. Учора вранці на виконання постанови вони намагалися заблокувати у місті роботу громадського транспорту, однак, зіткнувшись з обуренням пасажирів, відступили. У поліції пояснюють, що керуються постановою Кабміну, а не рішенням міської ради. А, отже, повинні карати, для прикладу, заклади харчування, яким міськрада дала добро на продовження роботи попри оголошення «червоної» зони. Учора в поліції прозвітували про проведену превентивну діяльність і наголосили, що далі на порушників складатимуть протоколи. У відповідь мерія пообіцяла юридичний супровід усім підприємцям для оскарження цих протоколів у суді.

І що тепер робити поліції? Яка і так не може похвалитися підтримкою та довірою громадян через казуси із незрозумілими терактами останнього часу. Як і через неспроможність чи небажання захистити землі громади від активного дерибану. Як діяти правоохоронцям у цій патовій ситуації, що склалася, в час наростаючої соціальної напруги?

Здатність бунтувати тенополяни вчора уже довели, згуртувавшись у потязі і змусивши його зупинитися на залізничній станції «Тернопіль» попри заборону уряду. Інші ж тернополяни-пасажири змушені були вчора виходити з потяга серед ночі в Хмельницькому або вже о 4-й ранку у Львові.

До речі, тернополяни виграли цю залізничну битву – вже у вівторок київські чиновники зрозуміли абсурд своїх нормативних креативів та дозволили поїздам випускати пасажирів на станціях, що знаходяться у «червоній зоні», але – не впускати нікого до вагона. Що, без тернопільського інциденту до цієї геніальної ідеї важко було додуматись?..

…Тож, поліції в таких умовах доведеться спрацювати вкрай філігранно, щоб вийшло «і вашим, і нашим». У найближчі дні спостерігати за цим процесом буде вкрай цікаво. Водночас правоохоронцям слід враховувати, що у разі раптового спалаху коронавірусу у Тернополі, відповідальною за це у громадській свідомості стане не лише місцева влада...

Керівництво міста переконує, що підстав для обмежень рівня «червоної» зони немає

А керівництво міста переконує, що підстав для обмежень рівня «червоної» зони немає. Мовляв, ситуація з поширенням COVID-19 у Тернополі має циклічний характер, і, якщо ще 29 серпня показники із інтенсивністю захворюваності були критичними, то станом на 2 серпня, як стверджують в міськраді, Тернопіль вже відповідав усім вимогам для потрапляння у «зелену» зону.

До речі, про 29 серпня. В цей день, за даними в.о. директора обласного лабораторного центру Юлії Кравчук, показник випадків інфікування коронавірусом у Тернополі становив 143 при нормі 10! Що не завадило керівництву Тернополя провести Парад випускників – подію із масовим скупченням людей, яка згодом продовжилась святкуванням у ресторанах.

У мерії довго вагалися, чи проводити захід, зважаючи на те, кількість інфікованих у місті систематично зростала. Та, врешті, потреба в позитиві напередодні виборів перемогла здоровий глузд. В міськраді, правда, обумовили, що всі випускники мають бути у масках і йти на відстані 1,5 м одне від одного. Але більшість вчорашніх школярів даної вимоги не дотримувалися, навіть вчителі висловлювалися, що іти два кілометри по спеці в масках – це вже знущання з дітей. Вийшло, що учні зігнорували обмеженнями мерії так само, як зараз міська рада ігнорує постанову Кабміну.

Парад випускників викликав серед тернополян неоднозначну реакцію. Тому, поки в соцмережах тернополяни активно дискутують, чи справді місто заслуговувало на «червону зону», а чи це таки помста столичної влади за «неправильне» голосування на президентських виборах, мер може радісно потирати руки. Адже завдяки постанові Кабміна він добряче підняв свій рейтинг і заробив політичних балів. До того ж, увага громадськості різко переключилася на протистояння з Києвом від тих же земельних схем, які активно реалізовує міський депутатський корпус, особливо – наприкінці своєї каденції. (Зараз у Тернополі потрібним людям активно виділяють невеликі ділянки під гараж чи індивідуальне будівництво, невдовзі ці ділянки об’єднуються в одну велику, змінюється її цільове призначення і вже ця велика ділянка йде під комерційну забудову).

Тож змістити фокус уваги на щось більш близьке пересічному обивателю вийшло як ніколи вчасно. Меру залишилося лише озвучити те, що усім дуже хотілося почути. А, головне, прийняте міськрадою рішення справді виглядає більш, ніж логічним.

Андрій Вацик

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