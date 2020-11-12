Запровадження карантину вихідного дня має дати результат на другому-третьому тижні. Якщо результату не буде - можливий повний локдаун.
Про це РБК-Україна заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.
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За його словами, карантин вихідного дня вводиться, щоб знизити активність населення.
"Згідно з інкубаційним періодом - в середньому 7-8 діб, ми побачимо результат на другий-третій тиждень зі зниження захворюваності. Якщо результату не буде - можна говорити про малоефективний захід", - сказав Рубан.
В такому випадків в країні можуть запровдити повний локдаун.
"Карантину вихідного дня - це один з кроків до повного локдауну. Якщо він не дасть ефективного результату, то дійсно для України потрібно буде оголошувати локдаун", - вважає глава Держспоживслужби Києва.
Рубан зазначив, що карантин вихідного дня показує різні результати в різних країнах.
"У деяких країнах він застосовувався позитивно, в деяких - негативно, тому все залежить від правильного впровадження даного заходу", - додав він.
Карантин вихідного дня в Україні: що відомо
- Вчора уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме, як мінімум, до 30 листопада.
- Також у країні прибрали карантинне зонування, тепер діє загальнонаціональний карантин.
- Зазначимо, за минулу добу в Україні вперше зафіксували понад 11 тисяч нових випадків коронавірусу. З початку пандемії в країні заразилися вже понад півмільйона людей.
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