Рубан зазначив, що карантин вихідного дня запроваджується, щоб знизити активність населення.

Запровадження карантину вихідного дня має дати результат на другому-третьому тижні. Якщо результату не буде - можливий повний локдаун.

Про це РБК-Україна заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Читайте такожКарантин вихідного дня запровадять до кінця року-ЗМІ

За його словами, карантин вихідного дня вводиться, щоб знизити активність населення.

"Згідно з інкубаційним періодом - в середньому 7-8 діб, ми побачимо результат на другий-третій тиждень зі зниження захворюваності. Якщо результату не буде - можна говорити про малоефективний захід", - сказав Рубан.

В такому випадків в країні можуть запровдити повний локдаун.

"Карантину вихідного дня - це один з кроків до повного локдауну. Якщо він не дасть ефективного результату, то дійсно для України потрібно буде оголошувати локдаун", - вважає глава Держспоживслужби Києва.

Рубан зазначив, що карантин вихідного дня показує різні результати в різних країнах.

"У деяких країнах він застосовувався позитивно, в деяких - негативно, тому все залежить від правильного впровадження даного заходу", - додав він.

Карантин вихідного дня в Україні: що відомо

Вчора уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме, як мінімум, до 30 листопада.

Також у країні прибрали карантинне зонування, тепер діє загальнонаціональний карантин.

Зазначимо, за минулу добу в Україні вперше зафіксували понад 11 тисяч нових випадків коронавірусу. З початку пандемії в країні заразилися вже понад півмільйона людей.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН