Диван для кастингу: у Лос-Анджелесі з'явилася золота статуя скандального продюсера Вайнштейна (відео)

Скульптура під назвою "Диван для кастингу" являє собою софу, на якій сидить Вайнштейн в банному халаті, тримаючи в руках статуетку "Оскар".

У Лос-Анджелесі з'явилася золота статуя Харві Вайнштейна.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Скульптуру сумно відомого американського продюсера в халаті з "Оскаром" у руках художники встановили на одній з вулиць поблизу театру "Кодек".

Там через два дні відбудеться церемонія вручення кінонагород. І вперше за 20 років бізнесмена, якого звинуватили у зґвалтуваннях, на ній не буде.

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Як відомо, арт-об'єкт з'явився після низки скандалів, пов'язаних з домаганнями з боку продюсера Харві Вайнштейна до багатьох співробітниць кінокомпаній, а також відомих актрис, таких як Джулія Робертс, Анджеліна Джолі, Ума Турман, Гвінет Пелтроу.

Вайнштейн на хвилі звинувачень був звільнений з власної компанії, а влада Нью-Йорка почала стосовно нього розслідування.