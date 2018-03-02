Диван для кастингу: у Лос-Анджелесі з'явилася золота статуя скандального продюсера Вайнштейна (відео)

14:36, 02 березня 2018
Світ
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Скульптуру сумно відомого американського продюсера в халаті з "Оскаром" у руках художники встановили на одній з вулиць поблизу театру "Кодек".

Там через два дні відбудеться церемонія вручення кінонагород. І вперше за 20 років бізнесмена, якого звинуватили у зґвалтуваннях,  на ній не буде.

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Як відомо, арт-об'єкт з'явився після низки скандалів, пов'язаних з домаганнями з боку продюсера Харві Вайнштейна до багатьох співробітниць кінокомпаній, а також відомих актрис, таких як Джулія Робертс, Анджеліна Джолі, Ума Турман, Гвінет Пелтроу.

Вайнштейн на хвилі звинувачень був звільнений з власної компанії, а влада Нью-Йорка почала стосовно нього розслідування.

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Новина в сюжеті: Оскар 2018
Теги: #Харві Вайнштейн#золота Статуя Вайнштейна