Журналісти помилилися: Вільям і Кейт назвали ім'я новонародженного принца

Свою третю дитину Кейт та Вільям назвали Луїс Артур Чарльз.

Британська королівська сім'я офіційно розкрила ім'я третьої дитини принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Новонародженого принца назвали Луїс Артур Чарльз, повідомляється на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу у Twitter.

Читайте такожКейт Міддлтон і принц Вільям показали новонародженого сина (фотогалерея)"Герцог та герцогиня Кембріджські раді повідомити, що назвали свого сина Луїс Артур Чарльз", - йдеться у повідомленні.

Офіційно маленького принца називатимуть Його Королевська Високість Принц Луїс Кембріджський.

До речі, Луїс також одне з імен старшого сина Вільяма та Кейт, повне ім'я якого Джордж Александр Луїс.

Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти припускали, що дитину можуть назвати Альбертом або Джеком.

Нагадаємо, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон народила третю дитину 23 квітня. Хлопчик з'явився на світ об 11.01 за місцевим часом, важить він 3,94 кг. Принц Вільям перебував зі своєю дружиною під час пологів.