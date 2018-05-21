Королівське весілля: що сталося з букетом Меган Маркл (відео)

Згідно традиції, яку 95 років тому почала королева-мати, букет королівська наречена не віддає подружкам.

Весільний букет дружини принца Гаррі Меган Маркл поклали на могилу невідомого солдата у Вестмінстерському абатстві.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Згідно традиції, яку 95 років тому почала королева-мати, букет королівська наречена не віддає друзякам. А натомість вшановує їм загиблих у війнах.

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Як повідомлялося, 19 травня принц Гаррі і актриса Меган Маркл офіційно одружилися. Пара обмінялася шлюбними обітницями в каплиці Святого Георгія.

Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських.