Королівське весілля: що сталося з букетом Меган Маркл (відео)

11:28, 21 травня 2018
Світ
3970 0

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Згідно традиції, яку 95 років тому почала королева-мати, букет королівська наречена не віддає друзякам. А натомість вшановує їм загиблих у війнах.

Читайте такожБекхем і онука Єлизавети ІІ зганьбилися на королівському весіллі - ЗМІ

Як повідомлялося, 19 травня принц Гаррі і актриса Меган Маркл офіційно одружилися. Пара обмінялася шлюбними обітницями в каплиці Святого Георгія.

Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Весілля принца Гаррі та Меган Маркл
Теги: #Меган Маркл#принц Гаррі і Меган Маркл#королівське весілля