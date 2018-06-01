"Поголи цей жах під губою": популярного російського співака розкритикували через зміну іміджу (фото)

Російський співак Діма Білан змінив імідж — збрив бороду, але залишив невелику непоголену ділянку під нижньою губою.

Популярний російський співак Діма Білан змінив імідж — збрив бороду, але залишив невелику непоголену ділянку під нижньою губою. Шанувальникам співака такі зміни не сподобалися.

Під знімком Білана в Instagram користувачі залишили негативні коментарі.

"Що за кущ під губою?", "Зголи цей жах під губою", "Та зголив би вже все, до чого цей трикутник залишив?", "Залишений трикутник стерти гумкою хочеться", - написали користувачі.

Як повідомляв УНІАН, відомий український журналіст і телеведучий змінився до невпізнання.