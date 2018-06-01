"Поголи цей жах під губою": популярного російського співака розкритикували через зміну іміджу (фото)
08:41, 01 червня 2018Світ
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Російський співак Діма Білан змінив імідж — збрив бороду, але залишив невелику непоголену ділянку під нижньою губою.
Шанувальникам співака зміни не сподобалися / Instagram Діма Білан
Популярний російський співак Діма Білан змінив імідж — збрив бороду, але залишив невелику непоголену ділянку під нижньою губою. Шанувальникам співака такі зміни не сподобалися.
Під знімком Білана в Instagram користувачі залишили негативні коментарі.
"Що за кущ під губою?", "Зголи цей жах під губою", "Та зголив би вже все, до чого цей трикутник залишив?", "Залишений трикутник стерти гумкою хочеться", - написали користувачі.
Як повідомляв УНІАН, відомий український журналіст і телеведучий змінився до невпізнання.
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