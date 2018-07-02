Рідкісне видання першої частини «Гаррі Поттера» продали на аукціоні за 73 тисячі доларів

Рідкісну книгу придбав на аукціоні чоловік зі Сполучених Штатів — його ім’я не називається.

Рідкісне перше видання «Гаррі Поттера і філософського каменю» придбали на аукціоні за близько 73 тисячі доларів.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на Daily Mail.

Книгу, яка вийшла друком в 1997 році і була одним з 500 перших примірників історії про хлопчика-чаклуна, придбала 21 рік тому звичайна школярка. Книга продавалася на залізничній станції Геррогейт у північному Йоркширі.

Перший примірник містить багато друкарських помилок, які вже в перевиданнях першої частини про «Гаррі Поттера» були виправлені.

Читайте такожДжоан Роулінг напише нову дитячу книгу

Відмінною ознакою першої партії книг є те, що її авторка там позначена як Джоан Роулінг (Joanne Rowling), водночас всесвітньо відомою авторка стала саме за підписом J .K. Rowling.

Рідкісну книгу придбав на аукціоні чоловік зі Сполучених Штатів — його ім’я не називається.

У лютому 2018 повідомлялося, що у світі продали понад 500 мільйонів примірників «Гаррі Поттера».