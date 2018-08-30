Енріке Іглесіас показав кумедне відео зі своїми маленькими дітьми

На кадрах відео Люсі і Ніколас сидять в колясці, а Енріке в цей час бігає, видаючи смішні звуки, і змушує їх сміятися.

Енріке Іглесісас, який нещодавно вперше став батьком двійні, порадував шанувальників забавним відео з малюками. Відповідний ролик щасливий тато опублікував у своєму Instagram. На кадрах відео Люсі і Ніколас сидять в колясці, а Енріке в цей час бігає, видаючи смішні звуки, і змушує їх сміятися. Нагадаємо, співак планує дати концерт в Києві восени. Вперше Іглесіас виступив в Україні в 2007 році. Очікувати його наступного виступу довелося 11 років. Масштабне шоу відбудеться 30 вересня на НСК "Олімпыйський". Tough audience to entertain 😂🦃 A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) on Aug 29, 2018 at 3:46pm PDT

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