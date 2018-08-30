Енріке Іглесіас показав кумедне відео зі своїми маленькими дітьми
13:26, 30 серпня 2018Світ
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На кадрах відео Люсі і Ніколас сидять в колясці, а Енріке в цей час бігає, видаючи смішні звуки, і змушує їх сміятися.
REUTERS
Енріке Іглесісас, який нещодавно вперше став батьком двійні, порадував шанувальників забавним відео з малюками.
Відповідний ролик щасливий тато опублікував у своєму Instagram.
На кадрах відео Люсі і Ніколас сидять в колясці, а Енріке в цей час бігає, видаючи смішні звуки, і змушує їх сміятися.
Нагадаємо, співак планує дати концерт в Києві восени. Вперше Іглесіас виступив в Україні в 2007 році. Очікувати його наступного виступу довелося 11 років. Масштабне шоу відбудеться 30 вересня на НСК "Олімпыйський".
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