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Енріке Іглесіас показав кумедне відео зі своїми маленькими дітьми

13:26, 30 серпня 2018
Світ
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REUTERS

Відповідний ролик щасливий тато опублікував у своєму Instagram.

На кадрах відео Люсі і Ніколас сидять в колясці, а Енріке в цей час бігає, видаючи смішні звуки, і змушує їх сміятися.

Нагадаємо, співак планує дати концерт в Києві восени. Вперше Іглесіас виступив в Україні в 2007 році. Очікувати його наступного виступу довелося 11 років. Масштабне шоу відбудеться 30 вересня на НСК "Олімпыйський".

Tough audience to entertain 😂🦃

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Теги: #відео