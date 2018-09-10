Дукаліс з "Вулиць розбитих ліхтарів" потрапив у ДТП

В автомобіль актора на швидкості влетіла іномарка.

57-річний російський актор Сергій Селін, відомий глядачам за роллю Анатолія Дукаліса в серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів", став учасником автомобільної аварії, яка сталася сьогодні в Петербурзі.

Про це повідомляє StarHit.

Одна з іномарок врізалася в задню частину іншої. Актор і його пасажири не постраждали.

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«Насправді мені просто в зад машини в'їхав Hyundai Solaris, коли ми на червоному стояли. Ми з дружиною відбулися легким переляком, ми їхали парту дитині вибирати. А тут удар. На пристойній такій швидкості в'їхали», — зазначив Селін.

Подробиці події уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі ввечері 8 вересня при зіткненні двох іномарок одна з них влетіла у зупинку громадського транспорту: дві людини загинули, п'ятеро госпіталізовані.

Прокуратура повідомила про підозру водієві BMW.