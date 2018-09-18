«Гра престолів» попереду всіх: названі кращі серіали за версією «Еммі» (фото)

Щорічна премія в галузі кращих телевізійних проектів відбулася в 70-е.

У Лос-Анджелесі відбулася 70-а Церемонія вручення премії «Еммі». Премію як кращий драматичний серіал отримала «Гра престолів». Трансляцію церемонії вели американські телеканали.

Пітер Дінклейдж, який виконав у «Грі престолів» роль Тіріона Ланністера, отримав премію за кращу чоловічу роль другого плану.

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Кращим комедійним серіалом визнали «Дивовижну місіс Мейзел», який зібрав найбільшу кількість нагород.

Виконавиця головної ролі Рейчел Броснахан отримала «Еммі» як краща актриса комедійного серіалу, а за кращу жіночу роль другого плану в комедійному серіалі премія дісталася Алекс Борштейн.

Крім того, статуетки за найкращу режисуру і сценарій отримала Емі Шерман-Палладіно.

Програма SNL також отримала статуетку як найкраща у своїй категорії. Програма складається з музичних номерів і гумористичних реприз, виходить щосуботи на телеканалі NBC з 1975 року. Останнім часом основною темою програми стало президентство Дональда Трампа, якого в SNL виконує Алек Болдуін.

Кращим ток-шоу, за визнанням академії телебачення, стала програма Last Week Tonight with John Oliver, яку випускає телеканал HBO.