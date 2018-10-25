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Відомий репер наклав на себе руки після четвертої спроби суїциду

17:43, 25 жовтня 2018
Світ
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У ПАР помер відомий репер / TshisaLIVE

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Про це повідомляє TshisaLIVE. Смерть виконавця підтвердила його дружина Лерато Сенгаді.

За даними порталу Celeb Gossip, Тсамбо наклав на себе руки. Цю версію підтвердив Pressreader продюсер, який одним з перших прибув на місце смерті. Він заявив, що на тілі були сліди суїциду.

У 2015 році артист зробив три спроби самогубства. Він довгий час боровся з депресією. Він одним з перших почав виконувати реп на місцевих мовах, в той час як інші південноафриканські виконавці намагалися наслідувати американських артистів і воліли записувати пісні англійською.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США загинув репер Френк Снайдер, відомий під псевдонімом Hollywood Play.

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Теги: #самогубство#репер#суїцид