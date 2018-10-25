Відомий репер наклав на себе руки після четвертої спроби суїциду
Південноафриканський репер Джабулані Тсамбо, більш відомий як Hip Hop Pantsula, або HHP, помер.
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Про це повідомляє TshisaLIVE. Смерть виконавця підтвердила його дружина Лерато Сенгаді.
За даними порталу Celeb Gossip, Тсамбо наклав на себе руки. Цю версію підтвердив Pressreader продюсер, який одним з перших прибув на місце смерті. Він заявив, що на тілі були сліди суїциду.
У 2015 році артист зробив три спроби самогубства. Він довгий час боровся з депресією. Він одним з перших почав виконувати реп на місцевих мовах, в той час як інші південноафриканські виконавці намагалися наслідувати американських артистів і воліли записувати пісні англійською.
Як повідомляв УНІАН, раніше в США загинув репер Френк Снайдер, відомий під псевдонімом Hollywood Play.