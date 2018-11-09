У Нью-Йорку пройшло шоу Victoria's Secret 2018: для відомого "янгола" дефіле стало останнім (фоторепортаж)

Головною подією вечора стала новина про те, що 37-річна Адріана Ліма залишає шоу Victoria's Secret.

У Нью-Йорку влаштували гламурний показ білизни Victoria's Secret.

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Дефіле у розкішних комплектах спіднього знамениті моделі, яких охрестили "янголами", влаштовують щороку.

Утім, нинішнє шоу для декого стало останнім - зірка подіумів Адріана Ліма незадовго до початку показу підтвердила, вона йде, й подякувала компанії.

У розкішних комплектах спіднього подіумом пройшли Джіджі Хадід, Кендалл Дженнер, Ельза Госк, Сара Сампайо, Адріана Ліма, Бехаті Прінслу та інші не менш відомі моделі.

Раніше бренд Victoria's Secret представив спідню білизну з кристалами Swarovski. Презентувати дороге спіднє випало Ельзі Хоск. Дівчина каже, що про всяк випадок попросить охоронців супроводжувати її на час показу.

На бюстгалтері - понад дві тисячі діамантів та топазів в 71 карат. Спіднє має срібну основу. Робота над бра тривала 930 годин.