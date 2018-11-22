Експерти назвали найгірший фільм за всю історію Disney

Найгіршим фільмом, що посів 57-у позицію в списку, став «Курча Ціпа».

Портал Collider склав рейтинг найкращих і найгірших фільмів студії Walt Disney, представивши список з 57 повнометражних картин.

Перше місце посів мультфільм «Піноккіо», створений у 1940 році, а останній рядок, у свою чергу, дістався стрічці «Курча Ціпа» 2005-го.

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На думку критиків, мультфільм «Піноккіо», знятий за мотивами популярної казки італійського письменника Карло Коллоді 1881 року «Пригоди Піноккіо. Історія дерев'яної ляльки», є класикою Disney. Дійсно, «Піноккіо» — другий за рахунком повнометражний анімаційний фільм, знятий студією.

На другій сходинці рейтингу опинилася «Спляча красуня» 1959 року. У статті йдеться про те, що «це анімація від студії Walt Disney в її найпрекраснішому прояві».

Портал також звертає особливу увагу на роботу ілюстратора Ейвінда Ерла, завдяки якому картина стала одним з найамбітних проектів студії.

Третє місце, за версією ресурсу, дісталося анімаційній стрічці «Фантазія», знятої у 1940 році. Як пише Collider, цей мультфільм з дев'яти музичних номерів став справжнім шедевром.