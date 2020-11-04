Днями вийшов останній на цей рік номер британського журналу EDGE. У ньому співробітники видання склали список 12 кращих ігор поточного покоління консолей: PS4, Xbox One та Nintendo Switch.
У журналі вирішили не розставляти ігри по конкретних місцях, але добірка все одно виявилася несподіваною, оскільки в неї не потрапили такі успішні тайтли, як "Відьмак 3" або The Last of Us Part II, зазначає портал Twisted Voxel.
Кращі ігри покоління за версією EDGE
- Bloodborne;
- Inside;
- Outer Wilds;
- Overwatch;
- Red Dead Redemption 2;
- Return of the Obra Dinn;
- Super Mario Odyssey;
- The Last Guardian;
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild;
- Titanfall 2;
- Undertale;
- What Remains of Edith Finch;
Цікаво, що автори EDGE включили в список такі незвичайні інді, як Undertale та Return of the Obra Dinn, але також назвали найкращою грою покоління The Last Guardian, яка перебувала 9 років у виробництві і вийшла з відверто застарілими механіками.
Однак завдяки The Last Guardian та Bloodborne в списку найкращих ігор покоління за версією EDGE опинилися два ексклюзиви PlayStation. Така ж ситуація і у Nintendo завдяки попаданню в добірку The Legend of Zelda: Breath of the Wild та Super Mario Odyssey.