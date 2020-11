У список з 12 ігор не потрапили такі хіти, як "Відьмак 3" та The Last of Us Part II.

Днями вийшов останній на цей рік номер британського журналу EDGE. У ньому співробітники видання склали список 12 кращих ігор поточного покоління консолей: PS4, Xbox One та Nintendo Switch.

У журналі вирішили не розставляти ігри по конкретних місцях, але добірка все одно виявилася несподіваною, оскільки в неї не потрапили такі успішні тайтли, як "Відьмак 3" або The Last of Us Part II, зазначає портал Twisted Voxel.

Кращі ігри покоління за версією EDGE

Bloodborne;

Inside;

Outer Wilds;

Overwatch;

Red Dead Redemption 2;

Return of the Obra Dinn;

Super Mario Odyssey;

The Last Guardian;

The Legend of Zelda: Breath of the Wild;

Titanfall 2;

Undertale;

What Remains of Edith Finch;

Цікаво, що автори EDGE включили в список такі незвичайні інді, як Undertale та Return of the Obra Dinn, але також назвали найкращою грою покоління The Last Guardian, яка перебувала 9 років у виробництві і вийшла з відверто застарілими механіками.

Однак завдяки The Last Guardian та Bloodborne в списку найкращих ігор покоління за версією EDGE опинилися два ексклюзиви PlayStation. Така ж ситуація і у Nintendo завдяки попаданню в добірку The Legend of Zelda: Breath of the Wild та Super Mario Odyssey.

Автор: Сергій Коршунов