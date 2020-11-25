Нардеп зазначила, що бізнесмени чекають грудня для того, щоб отримати "хоч трішки прибутку".

В Україні варто запроваджувати повний локдаун не раніше 29 грудня, оскільки саме в грудні бізнес заробляє більше грошей.

Про це в ефірі Апостроф TV заявила народна депутатка України від партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона зазначила, що бізнесмени чекають грудня для того, щоб отримати "хоч трішки прибутку".

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"Треба дати бізнесу попрацювати в грудні, в цей період, коли саме малий бізнес продає подарунки чи якісь сервіси. Зрозуміло, не може бути жодних корпоративів, не буде новорічних концертів. Але бізнесмени чекають грудня для того, щоб отримати хоч трошки прибутку і компенсувати втрати за попередні місяці. Тому важливо в грудні дати їм нормально попрацювати, а от в кінці місяця, наприклад з 29 числа, на два тижні ввести локдаун. Тоді в цьому є певна логіка", - наголосила Кравчук.

За словами депутатки, для тих же рестораторів важливе планування. Тоді вони на ці два тижні зможуть не купувати продукти і не викидати залишки.

"Ми бачили, що вони купили продукти, а залишки роздають. Вони мають планувати. Ми тут працюємо, а тут ми кажемо: держава компенсує вам часткове безробіття, якщо треба, за свій рахунок. Держава все компенсує, ми продукти не купували, в грудні попрацювали і повернемося всередині січня. Всі мають це розуміти, планувати залишки, добирати товар. Має бути планування, ось про що мова", - додала Кравчук.

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Автор: Андрій Василюк