Степанов розповів, що зараз "збільшується кількість хворих із більш тяжким перебігом захворювання, в тому числі в реанімаціях".

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що українці менше проходять тестувань на COVID-19 і часто звертаються до лікаря вже коли їм стає гірше.

Про це він розповів у інтерв'ю виданню "Настоящее время".

Голова МОЗ наголосив, що в Україні готові 66 тисяч ліжок для хворих із COVID-19, заповнено на сьогодні трохи більше 23 тисяч.

Степанов розповів, що зараз "збільшується кількість хворих із більш тяжким перебігом захворювання, в тому числі в реанімаціях".

"У нас кількість людей, які звертаються в тому числі за тестуванням, досить серйозно зменшилася. Наші лабораторні центри в деяких областях працюють лише на 25-30% своєї потужності. При цьому в деяких регіонах ми фіксуємо випадки, коли люди не звертаються до лікаря, знаходяться вдома, звертаються тільки на п'ятий-сьомий день, якщо їхній стан стає важчим", - сказав Степанов.

Також він закликав при найменших симптомах будь-якого респіраторного захворювання відразу звертатися для проведення тестування.

"У нас є всі можливості робити велику кількість тестів, у тому числі і так звані експрес-тести на антиген, які за 15 хвилин показують результат", - додав міністр.

Ситуація з коронавірусом в Україні

В Україні 7 січня було зафіксовано 5 тис. 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 105 тис. 169 осіб, одужали – 778 тис. 345 осіб, померли – 19 тис. 588. Проведено 5 млн 733 тис. 555 ПЛР-тестувань.

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Автор: Олег Давигора