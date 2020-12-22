Українські фахівці закликають не панікувати через мутацію COVID-19.

Віруси постійно мутують – це норма. І немає доказів, що саме новий штам призводить до тяжких наслідків у пацієнтів. Так українців заспокоюють у Центрі громадського здоров’я.

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Провідні фахівці України у галузі медицини запевнили, що новий штам коронавірусу на дієвість вакцини ніяк не вплине. У Національній академії наук, де активно вивчають проблеми та наслідки поширення коронавірусу не тільки в Україні, а й у світі, кажуть – причин для хвилювань немає, пише "Сегодня".

"Ця мутація не зачіпає С-протеїн, тобто вона не позначиться на специфічності вакцини. Вакцина буде дієвою", – каже доктор біологічних наук, директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України Олександр Комісаренко.

Новий штам дійсно значно швидше розповсюджується між людьми, ніж попередні два штами коронавірусу, втім водночас він не настільки жорсткий, ніж його попередник, через який Україну закрили на повний локдаун у березні місяці.

"Його поширеність значно більша – на 70%, а може й більше, ніж того, який був до того. Але, на щастя, він не є більш летальним і не викликає тяжчого перебігу захворювання", – додає Комісаренко.

Вакцинація у Великій Британії аж ніяк не вплинула на мутацію коронавірусу. Віруси завжди мутують – така їхня природа. Ба більше, поява нового варіанту SARS-CoV-2 – очікувана.

"Сама по собі мутація немає нас лякати. Ці процеси, вони відбувалися весь час. Нові штами – вони будуть з’являтися, тому що це є природній процес", – розповіла пульмонологиня Світлана Гук.

Та ті, хто вже хворів на коронавірус, можуть заразитися повторно, новим штамом. Тож після одужання не варто поспішати знімати маски.

"Ваша імунна відповідь до нового штаму, можливо, не така, вона не може 100-відсотково співпадати, бо цей ген у нього мутований, але з усім тим якісь частиночки співпадають і ваша імунна відповідь, можливо, на 70 відсотків буде спроможна боротися з новим штамом", – додала пульмонологиня.

Поки не відомо, чим способи передачі нового штаму коронавірусу відрізняються від COVID-19. Над цим зараз працюють провідні світові учені – результати обіцяють оприлюднити найближчими тижнями.

Поки єдиним захистом є маски та соціальна дистанція.

Мутація коронавірусу: що відомо

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Автор: УНІАН