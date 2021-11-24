Ходять чутки, що Роман Свечкоренко незабаром повернеться на шоу "Холостячка" і навіть пройде у фінал.

Андрій Хветкевич, який залишив минулого ефіру шоу "Холостячка", відповів на запитання своїх підписників в Instagram, один з них - про найсильніших конкурентів на проекті.

Читайте такожЙмовірний переможець "Холостячки" зі Златою Огнєвіч "спалився" в мережі (відео)"Я вважав Рому Свечкоренка дуже серйозним конкурентом, не списував з рахунків до 6-го епізоду. Самі знаєте, що сталося в шостому епізоді", - сказав екс-учасник романтичного реаліті.

Після того, як Злата Огнєвіч відправила Свечкоренка додому оформляти офіційно розлучення з дружиною, за словами Хветкевича, він почав вважати сильними суперниками чоловіків, які залишились, - Діму Шевченку, Андрія Задворного і Макса Тарапату.

Зазначимо, ходять чутки про те, що незабаром на шоу "Холостячка-2" повернеться психолог Роман Свечкоренко, він нібито пройде до фіналу проекту разом з Максом Тарапатою.

Нагадаємо, Романа Свечкоренка Огнєвіч відправила додому у шостому випуску проекту "Холостячка", щоб він офіційно розлучився з дружиною і, якщо захоче, після цього повертався на проект.

Роман так прокоментував відхід з "Холостячки": "Ну, ось і все. У мене всередині просто нездоланне почуття несправедливості щодо мене і до ситуації, яка сталася".

Хто залишився в шоу "Холостячка-2" після 10 випусків шоу

На романтичному проекті залишилися троє чоловіків - Максим Тарапата, Андрій Задворний і Дмитро Шевченко.

Автор: Віолетта Орлова