Ворог може застосувати технологію "діпфейк".

Росія планує застосувати технологію "діпфейк" - методику синтезу зображення людини, яка базується на штучному інтелекті. Для провокації ворог може використати обличчя президента України Володимира Зеленського.

Про це попередили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Це все до чого? Коли на початку лютого 2022 року конфлікт з росією почав набирати обороти, вона активізувала всі доступні їй інструменти гібридної війни, а саме інформаційного впливу, починаючи один за одним фабрикувати відеоролики, дуже "дешеві" за своєю якістю: то дитсадок начебто ЗСУ обстріляли у Станиці Луганській, то начебто ЗСУ готує хімічну диверсію на території ОРДЛО, то так звані "ЛНР" та "ДНР" починають масову евакуацію населення", - нагадали у відомстві.

Тепер, зазначають у ГУР, РФ може використати технологію, коли вважатиме Україну виснаженою й готовою здатися.

"Але, по-перше, цього ніколи не станеться, а по-друге, ГУР володіє розвідданими, які кажуть про те, що у подібному відео може бути використано обличчя Президента України Володимира Зеленського. Тому знайте: подібне відео буде фейком, мета якого посіяти паніку, дезорієнтувати, зневірити, схилити наші війська до капітуляції", - наголосили в розвідці.

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