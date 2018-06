Дві голлівудські суперзірки вперше зіграють разом в новому фільмі Тарантіно

Очікується, що новий фільм вийде на екрани в серпні 2019 року.

Суперзірки Голлівуду Леонардо Ді Капріо і Бред Пітт вперше зіграють в одному фільмі.

Читайте такожТарантіно зніме фільм про жорстокі убивства, скоєні "Сім'єю" Чарльза МенсонаРежисером фільму виступить Квентін Тарантіно, у фільмах якого вже знімалися обидва актори, повідомляє Hollywood Reporter.

Дія фільму «Одного разу в Голлівуді» (Once upon a time in Hollywood) відбуватиметься в Лос-Анжелесі 1969 року. Головними героями стануть колишня зірка вестернів і його дублер, які безуспішно намагаються пристосуватися до змін в Голлівуді, яких зіграють відповідно Леонардо Ді Капріо і Бред Пітт.

«Я дуже радий розповісти цю історію про Лос-Анджелес і Голлівуд, якого більше не існує», - розповів про свою картину Квентін Тарантіно. Очікується, що новий фільм вийде на екрани в серпні 2019 року, тобто, через чотири роки після виходу останнього фільму Тарантіно - «Огидної вісімки».

Обидва актори є володарями премії «Оскар». 54-річний Бред Пітт отримав нагороду Кіноакадемії в 2014 році як продюсер фільму «12 років рабства», який був визнаний кращим фільмом. 43-річний Леонардо Ді Капріо отримав «Оскар» за кращу чоловічу роль у фільмі «Той, що вижив» в 2015 році. 54-річний Квентін Тарантіно також є володарем «Оскара», причому дворазовим. Він отримав золоту статуетку за кращий оригінальний сценарій в 1994 році (фільм «Кримінальне чтиво») та в 2012 році («Джанго звільнений»).