Тварини долають кілька кілометрів у пошуках соковитого корму.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) з’явилося дуже багато зайців, бо під час війни поруч немає полювання.

"Життя у природі триває по своїм законам. Ми на маршруті на території й ось, перед нами з'явився заєць сірий, або русак - звичайна тваринка нашого парку. Але під час війни вони стали частіше з'являтися на маршрутах, оскільки немає навколо полювання та браконьєрства. Навіть там де є шакали, поруч живуть здорові зайці, оскільки шакали та інші хижаки виконують справжню роботу як санітари природи - вилучають слабих та хворих тварин", - розповів доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв.

Він оприлюднив світлини тваринок, та каже що сфотографував красунчиків під час їх шлюбних ігор на кордоні "Тузлівська Амазонія". Як пояснив науковець, зайці зараз часто зустрічаються там де є вода між острівцями.

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"Вони дуже вміло бігають по воді", - констатує Русєв.

За його словами, сірий заєць веде нічний спосіб життя, а вдень перебуває в укритті - посеред заростей трави або чагарників, майже повністю зливаючись з навколишнім середовищем. З настанням сутінків він вибирається на годівлю, пробігаючи в пошуках соковитого корму кілька кілометрів. Любить харчуватися солодкою конюшиною, молодими злаками, кульбабами, ягодами та коренеплодами.

Шлюбний період зайців проходить з січня по вересень. В цей час самці часто б'ються між собою, "нагороджуючи" противника глибокими рваними ранами. Самка після пологів залишає лігво-гніздо і протягом місяця лише раз на добу приходить погодувати зайчат. Малюки спочатку тримаються разом, а в віці 4-5 днів розбігаються по затишних місцях поруч з місцем народження. За два тижні вони вже важать 300-400 грамів та посилено харчуються молодою травою, а в місяць від народження стають повністю самостійними.

Період розмноження розтягнутий з березня до вересня - до 3 разів на рік. Перший гін відбувається наприкінці зими, в лютому-початку березня. Вагітність триває до 7 тижнів і зайченята народжуються зрячими й вкритими шерстю (до 9 буває, найчастіше 3—4) наприкінці березня або у квітні. Дорослими вони стають навесні наступного року.

Ситуація з тваринами

Кілька днів тому в Одесі червонокнижна змія заповзла у житловий сектор та покусала директора Одеського зоопарку Ігоря Білякова, який її ловив. За його словами, він отримав телефонне повідомлення від співробітників ДСНС про те, що на території житлового комплексу "Зелений Гай", недалеко від Чорноморки, знайшли змію. Велика рептилія сховалася під п'ятиповерхівкою. Мешканці будинку були дуже налякані таким непроханим гостем. Виявилось, що це жовточеревий полоз (Червона книга України). Великий красень, дуже агресивний, сидів у такому місці, що ловити його було трохи незручно, тому йому вдалося директора покусати.

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