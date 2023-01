Сценаристом і продюсером шоу стане Фібі Уоллер-Брідж.

Кількість ігрових екранізацій продовжує зростати. The Last of Us вже зараз рве чарти, а пізніше в поточному році очікуються ще Borderlands і Gran Turismo. А нещодавно стало відомо, що в список можна додати серіал за мотивами Tomb Raider від Amazon.

Про підготовку адаптації розповіло видання The Hollywood Reporter, яке відоме своїми тісними зв'язками в кіноіндустрії. Як повідомили джерела порталу, сценаристом і продюсером майбутнього шоу стане Фібі Уоллер-Брідж. Вона відома за ролями у фільмі "Хан Соло. Зоряні Війни: Історії" і серіалах "Погань", "Темні початки", "Біжи". Екранізація Tomb Raider стане останнім проектом, над яким актриса і письменниця буде працювати в партнерстві з Amazon.

Крісла виконавчих продюсерів адаптації також зайняли Райан Андоліна і Аманда Грінблатт. Раніше перший обіймав посаду керівника відділу комедій і драми, а друга — голови загальних угод в Amazon. Вони заснували власну продюсерську компанію та уклали партнерство зі своїм колишнім роботодавцем. Четвертим продюсером став Дмитро М. Джонсон через свою фірму DJ2.

Екранізації Tomb Raider

Раніше франшизу двічі адаптували під формат фільмів. Першою була дилогія "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" з Анджеліною Джолі в головній ролі. Ці фільми виходили на початку 2000-х років.

Франшиза знову засвітилася на великих екранах в 2018-му. Тоді вийшла картина "Розкрадачка гробниць: Лара Крофт" з Алісією Вікандер в якості центральної виконавиці. Продовження теж планувалося, але його постійно відкладали.

Дата виходу нового серіалу від Amazon поки невідома.

