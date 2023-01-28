Кількість ігрових екранізацій продовжує зростати. The Last of Us вже зараз рве чарти, а пізніше в поточному році очікуються ще Borderlands і Gran Turismo. А нещодавно стало відомо, що в список можна додати серіал за мотивами Tomb Raider від Amazon.
Про підготовку адаптації розповіло видання The Hollywood Reporter, яке відоме своїми тісними зв'язками в кіноіндустрії. Як повідомили джерела порталу, сценаристом і продюсером майбутнього шоу стане Фібі Уоллер-Брідж. Вона відома за ролями у фільмі "Хан Соло. Зоряні Війни: Історії" і серіалах "Погань", "Темні початки", "Біжи". Екранізація Tomb Raider стане останнім проектом, над яким актриса і письменниця буде працювати в партнерстві з Amazon.
Крісла виконавчих продюсерів адаптації також зайняли Райан Андоліна і Аманда Грінблатт. Раніше перший обіймав посаду керівника відділу комедій і драми, а друга — голови загальних угод в Amazon. Вони заснували власну продюсерську компанію та уклали партнерство зі своїм колишнім роботодавцем. Четвертим продюсером став Дмитро М. Джонсон через свою фірму DJ2.
Екранізації Tomb Raider
- Раніше франшизу двічі адаптували під формат фільмів. Першою була дилогія "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" з Анджеліною Джолі в головній ролі. Ці фільми виходили на початку 2000-х років.
- Франшиза знову засвітилася на великих екранах в 2018-му. Тоді вийшла картина "Розкрадачка гробниць: Лара Крофт" з Алісією Вікандер в якості центральної виконавиці. Продовження теж планувалося, але його постійно відкладали.
- Дата виходу нового серіалу від Amazon поки невідома.