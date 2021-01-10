Соціолог розповіла, чому жінки відчувають дискомфорт під час віддаленої роботи.

Під час жорсткого карантину віддалена робота частіше приносить дискомфорт жінкам, ніж чоловікам.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла соціологиня Євгенія Близнюк.

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"Від онлайн-роботи, віддаленої роботи більше потерпають жінки. На 20% більше жінок почуваються у більшому дискомфорті. Чоловікам віддалена робота зайшла нормально. А жінки відчувають, що вони мають і дітей, і борщ, і плита, і по роботі, і Zoom – і все одночасно. Тобто якщо вибирати, чи працювати в офісі, чи вдома – жінки вибирають офіс завжди", - сказала Близнюк.

Жорсткий карантин 8-24 січня 2021 року: що під забороною

9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Він передбачає такі обмеження :

: Заборона на роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос);

Заборона на роботу розважальних закладів;

Заборона на роботу підприємств торгівлі непродовольчими товарами;

Заборона на роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;

Заборона на роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

Заборона на проведення масових заходів, крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв);

Заборона на роботу непродовольчих ринків;

Заборона на відвідування навчальних закладів, крім дитсадків

Що дозволено під час жорсткого карантину 8-24 січня 2021

Посилений карантин не передбачає обмеження роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення.

роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення. Дозволено проведення офіційних спортивних заходів без глядачів, роботу підприємств торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами для тварин.

Також мають право працювати АЗС, фінансові установи, оператори поштового зв'язку, а також заклади медичної практики, ветеринарної практики, установи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.

Перукарням і салонам краси дозволено працювати виключно за попереднім записом.

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Автор: Андрій Василюк