За словами прем'єра, уряд та Офіс президента мають намір закупити більше, ніж 8 млн запланованих доз.

Україна матиме достатньо ресурсу для закупівлі вакцин проти COVID-19 на наступний 2021 рік.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також"ПЛР-тест був негативний": лікар розповів про першого в Україні пацієнта із новим штамом COVID-19«Україна матиме достатньо ресурсу для закупівлі вакцин проти COVID-19. Уряд та Офіс президента активно працюють, щоб у 2021 році Україна гарантовано мала значно більшу кількість вакцин, окрім запланованих 8 млн доз у межах глобальної ініціативи COVAX», - зазначив прем’єр.

За його словами, майже 3 млрд грн на ці потреби вже закладено у держбюджеті-2021. Ще додатково буде створено спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям.

Крім того, уряд уже цього року виділив 1,3 млрд грн для МОЗ на вакцини. Це рішення погодив бюджетний комітет Верховної Ради.

«Цього тижня закупівлю вакцин від COVID-19 обговорив із послами G7 та ЄС. Також це питання опрацьовується спільно зі Світовим банком та ЄІБ. Відповідна робота ведеться і на рівні керівництва США, Великої Британії, Німеччини, інших країн. Тривають активні перемовини з Польщею, яка може стати країною-посередником в отриманні вакцин із ЄС», - написав Шмигаль.

Вакцина проти COVID-19 в Україні: що відомо

Президент Володимир Зеленський раніше акцентував на тому, щоб перші партії вакцини від COVID-19 були поставлені в Україну вже у січні 2021 року.

Водночас в уряді розраховують, що перші дози вакцини надійдуть у лютому. У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцини у рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

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Автор: Бредіхіна Ганна