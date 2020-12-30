Степанов також анонсував найближчим часом укладення договорів з компаніями-виробниками вакцин від коронавірусної хвороби.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна готова до проведення імунізації від COVID-19 на всіх етапах, незалежно від виду вакцини, яку отримає наша країна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

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Степанов зазначив, що нещодавно затвердив Національний план імунізації населення від COVID-19.

«Зрозуміло, що імунізація буде проводитись безпосередньо в регіонах. Для нас дуже важливо, щоб ця вакцинація проходила достатньо швидко і достатньо оперативно», - додав він.

Міністр зауважив, що кампанія з вакцинації українців від коронавірусної хвороби не повинна заважати реалізації інших поточних програм з імунізації населення, ці програми не можна призупиняти.

За його словами, для вакцинації українців від COVID-19 мають бути залучені додаткові фахівці та створені додаткові пункти щеплень.

«Україна готова до проведення вакцинації по всіх етапах, незалежно від виду вакцини, яку ми отримаємо. Щодо отримання вакцин, я думаю, що найближчим часом ми повідомимо про укладання договорів безпосередньо з компаніями-виробниками, з якими ми ведемо перемовини вже понад чотири місяці. Основна річ, на якій ми наполягаємо, щодо термінів поставки – якомога швидше отримати ці вакцини», - резюмував він.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Раніше президент Володимир Зеленський наполягав, щоб перші партії вакцини від COVID-19 були поставлені в Україну вже в січні 2021 року.

Водночас в уряді розраховують, що перші дози вакцини надійдуть в лютому. У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцини у рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

27 грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд цього року виділив МОЗ 1,3 млрд грн на вакцини. У держбюджеті-2021 на закупівлю вакцини від коронавірусу передбачено майже 3 млрд грн. Додатково буде створено спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям.

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Автор: Костянтин Гончаров