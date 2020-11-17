Майже 4000 українців цьогоріч постраждали від нещасних випадків на виробництвах.

У Фонді соціального страхування заявляють, що третина нещасних випадків на виробництвах цьогоріч пов'язана з коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Загалом за дев'ять місяців цього року ФССУ зареєстровано 3 851 потерпілого внаслідок нещасних випадків, які стались під час виконання посадових обов’язків. З них медичних і інших працівників, у яких було діагностовано гостре професійне захворювання на COVID-19 – 1 167, або 30,3% від усіх потерпілих.

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Внаслідок нещасних випадків на виробництві загинули 253 особи, а 26 з них померли від коронавірусу.

"Найбільша кількість нещасних випадків у звітному періоді зареєстрована Фондом у серпні і вересні та має динаміку до зростання у зв’язку із поширенням пандемії. Так, у серпні рівень виробничого травматизму склав 660 потерпілих, враховуючи хворих на гостре профзахворювання на COVID-19 (що становить 17,1% від загальної кількості травмованих за 9 місяців), у вересні – 737 потерпілих (19,1% від загальної кількості)", - йдеться у повідомленні.

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"Лідерами" серед регіонів є наступні:

у Дніпропетровській області – 531 потерпілий на виробництв (що становить 13,8% від загальної кількості потерпілих на виробництві за 9 місяців поточного року),

м. Київ – 406 потерпілих на виробництві (10,5%),

Донецькій області – 294 потерпілих на виробництві (7,6%),

Львівській області – 253 потерпілих на виробництві (6,6%),

Київській області – 225 потерпілих на виробництві (5,8%)

Харківській області – 209 потерпілих на виробництві (5,4 %).

Кількість травмованих осіб у цих областях складає 49,7% від загальної кількості травмованих по Україні, додають у Фонді.

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Автор: УНІАН