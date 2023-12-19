Президент розповів про ситуацію на фронті, мобілізацію та підтримку України міжнародною спільнотою.

У вівторок, 19 грудня 2023 року, президент України Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію за підсумками року. Він відповів на питання журналістів щодо перебігу війни, мобілізації, а також підтримки України. УНІАН зібрав основні заяви президента.

Ситуація на фронті

Говорячи про ситуацію на фронті, президент наголосив, що Росія не досягла жодної зі своїх цілей в Україні впродовж поточного року. Спочатку РФ хотіла окупувати нашу державу, потім ціллю "СВО" називали вихід на адміністративні кордони українського Донбасу. Її ворог також не реалізував.

Крім того, Зеленський заявив, що контрнаступ України на півдні країни влітку 2023 року було ускладнено через те, що українська армія не мала в своєму розпорядженні достатньої кількості амуніції. Зокрема, не вистачало засобів для контролю над повітряним простором.

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При цьому він не став розкривати цілі Україні у війні на наступні 12 місяців. Президент наголосив, що складнощі на півдні були повʼязані з тим, що всі навколо говорили, які у нас цілі.

Президент Володимир Зеленський також розповів, чи можливе завершення війни з Росією у наступному 2024 році: "Якщо ми не втратимо нашу стійкість, ми завершимо війну раніше. Якщо не втратимо наш дух, можна жити зі скепсисом, але можна і країну "про...", вибачте. А я до цього не готовий. І я знаю, що таких, як я багато – мільйони. Не готові ми віддати нашу країну. Не готові. З першого дня і до останнього так і буде".

Коментуючи питання стосовно планів повернення до кордонів 1991 року, президент зауважив, що в цьому питанні стратегія не може бути зміненою, може бути змінена тактика. Він наголосив, що відповідно до Конституції – це наші території.

Мобілізація в Україні

Військові запропонували Зеленському мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. За словами президента, якщо йдеться про додаткові мобілізаційні сили, потрібно знайти "демобілізаційні процеси". Глава держави також зауважив, що "мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додаткових 500 мільярдів гривень".

Водночас Зеленський запевнив, що не підписуватиме закон про мобілізацію жінок, якщо його ухвалить Рада. При цьому він готовий розглянути питання мобілізації чоловіків, молодших 27 років, якщо в законі наведуть правильні аргументи.

Щодо можливості перемовин із РФ Зеленський зауважив, що це питання на сьогодні не актуальне. Він не бачить такого запиту від Росії.

Зброя

Цієї зими в Україну надійдуть декілька нових систем протиповітряної оборони Patriot. Проте кількість комплексів, які будуть надані, президент розкривати не став.

Говорячи про виробництво власного озброєння, президент заявив, що наступного року в Україні буде виготовлено мільйон дронів.

Звільнення полонених

Зеленський розповів про проблеми з обміном полоненими і зауважив, що "процес ускладнено". Він додав, що не може сказати, що саме ускладнило процес обміну полоненими, тому що "буде не дуже етично".

"Процес ускладнено. Може, дійсно, мало комунікує влада. Я передам цю інформацію Лубінцю, Буданову. Щоб вони все ж таки комунікували і більш було зрозуміло близьким, рідним. Я розумію їхній біль. Цей трек працює. Він дійсно уповільнився через причини, вони… Причини з боку Російської Федерації. Але є відповідні дуже конкретні ці причини", – сказав він.

Глава держави додав, що цей трек відкриється. Щодоцивільних, зокрема дітей, він зауважив, що "маленька кількість, але, тим не менш, потрохи повертаються". У цьому питанні Україні допомагає Катар.

Говорячи про кримчан, Зеленський зазначив, що це "складна історія". Над цим питанням він багато працював з президентом Ердоганом.

"Поки що результат шановний президент Ердоган не показав. Щодо всіх полонених, які були на території Криму", – сказав він.

Також президент зауважив, що окрема робота відбувається, зокрема зі Швейцарією, Норвегією та деякими арабськими країнами, над тим, щоб повернути українців.

Допомога від США

Президент переконаний, що США нададуть Україні допомогу, яка передбачалася. Питання – в датах. Він висловив упевненість, що "США нас не зрадять".

Проте якщо президентом Сполучених Штатів Америки буде обрано Дональда Трампа, то політика США щодо України може змінитися. Якщо політика щодо України буде іншою, більш "холоднішою, більш внутрішньою", тобто пріоритет буде робитися на внутрішні питання, то це дуже сильно вплине на хід війни в Україні.

Блокада польско-українського кордону

Президент емоційно прокоментував блокаду кордону польськими перевізниками, а також складнощі з експортом зерна. Зеленський наголосив, що українці ставляться до поляків з великою симпатією та любов'ю, незважаючи на політичні події. Проте з квітня по вересень Україні було дуже складно, ми втратили сотні мільйонів доларів.

"Я ще раз підкреслюю, я вдячний вашому народові. Але ви зрозумійте мене, я не ганчірка якась, я захищаю інтереси своєї держави під час війни, і я сказав, просто дайте нам вивезти. Нам не дали вивезти, і це було неправильно. Просто неправильно", – наголосив він.

Водночас Зеленський додав, що польське суспільство знає, що це була політика, вибори урядовців, які програли. Він також заявив, що вірить у вирівнювання та вирішення ситуації.

Скандали в Раді та зменшення уряду

Президент заявив, що не змінюватиме свою команду. Стосовно депутатів є питання, але розпустити Верховну Раду на фоні скандалів з нардепами під час війни не може. Для вирішення проблеми слід змінювати законодавство і проводити вибори.

Крім того, Зеленський заявив, що працює над подальшим зменшенням уряду. Він зазначив, що без людей дуже складно керувати країною.

"Я хочу цей уряд зменшити, у мене немає грошей – 500 мільярдів у мене попросили на мобілізацію", – наголосив Зеленський.

Україна на міжнародній арені

Президент Зеленський відверто заявив, що Україну поки не запрошують у НАТО. Втім, вступ в Альянс є "найпотужнішим варіантом" для нас зараз. Водночас сигнали щодо якоїсь часткової участі України в блоці глава держави назвав "маячнею".

Крім того, він розповів, якого прогресу досягла держава у питанні отримання "гарантій безпек" від партнерів. За словами президента, процес іде трохи повільніше, ніж він розраховував. Задача України полягає в тому, щоб передати необхідне їй бачення партнерам. Цього поки не вдалося досягти, але глобально у питанні щодо гарантій "м'яч" на українському боці, наголосив Зеленський.

Водночас Зеленський запевнив, що він ніколи не говорив з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про припинення вогню чи про діалог з президентом Росії Володимиром Путіним.

Податкові перевірки бізнесу

Відновлення податкових перевірок бізнесу є вимогою Міжнародного валютного фонду. Зеленський наголосив, що президент на це вплинути не може. Водночас він запропонував парламентарям створити альтернативу – єдиний економічний орган, який би взаємодіяв з бізнесом.

"Конфлікт" із Залужним

Під час великої прес-конференції Зеленський поставив крапку в питанні про "конфлікт" із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Він наголосив, що має з головкомом робочі стосунки.

"Робочі у мене стосунки із Залужним, він має відповідати за результат на полі бою як головком разом із Генштабом. Є багато питань. Є також командувач Таврії (Командувач Таврійського напрямку Тарнавський, – УНІАН). Це складне питання, наступ. Щось було, чогось не вистачає. Це дуже складна історія", – заявив президент.

Він зауважив, що планує працювати із Залужним і надалі.

Президент також прокоментував "випади" нардепки Марʼяни Безуглої на адресу головкома. Зеленський сказав, що Україні потрібен результат, а не суперечки у соціальних мережах.

Конфлікт на Близькому Сході і війна в Україні

Зеленський заявив, що за війною на Близькому Сході стоїть Росія. За словами президента, ця війна є трагедією і викликом сьогодні в Європі, бо за цим "стоїть вплив РФ". Водночас через війну в Ізраїлі зменшилася увага і допомога Україні.

При цьому він сказав, що не можна прирівняти ситуацію у Секторі Газа до війни в Україні. Глава держави підкреслив, що окупація і вторгнення Росії в Україну не починалася з терористичної атаки людей з українським громадянством на територію Росії.

Повернення українців додому і множинне громадянство

Президент Зеленський заявив, що багато вимушених переселенців, які виїхали за кордон, почнуть повертатися в Україну, коли в нашої держави буде більш потужна система протиповітряної оборони та відбудеться зменшення підтримки з боку європейських країн.

Він також прокоментував необхідність запровадження множинного громадянства. Відповідний закон уже є.

"В найближчому майбутньому ми будемо в Євросоюзі. Тому я не бачу поганого в таких пропозиціях сьогодення. Про множинне громадянство я говорив ще до початку повномасштабної війни. І це було в нашій програмі. Я дійсно вважаю, що це нормально. І я вважаю, що українців справді є 60 мільйонів в світі, і не всім обов'язково жити в Україні, у них є історія, є свої сім'ї, хтось народився, скажімо, в Канаді, США. Але дати їм можливість підтримувати Україну, відчувати, що вони українці, допомагати, відкривати бізнес і тут сплачувати податки тощо - все це точно йде в плюс Україні", – сказав глава держави.

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