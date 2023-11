Ці Ве-зірки були вперше відкриті більше 100 років тому, але досі те, як саме вони утворилися, залишається загадкою.

Нові дослідження показують, що дивні, надзвичайно яскраві зірки, оточені величезними дисками гарячого газу, можуть утворюватися, коли вони "висмоктують" життя з іншої зірки в своїх системах за допомогою прихованої третьої зірки.

Раніше вважалося, що ці зірки "Ве" крадуть масу в своїх зірок-сусідів у подвійний зоряній системі. Але насправді вони можуть утворюватися в потрійних зоряних системах, де третя зірка підштовхує другу до свого зоряного повелителя-вампіра, пише Newsweek із посиланням на дослідження, що опубліковане в журналі Monthly Notifications of the Royal Astronomical Society.

Ці Ве-зірки-вампіри - це підмножина B-зірок, які в 3-20 разів масивніші за наше Сонце, яке є зіркою класу G. Зірки класифікуються за їх спектральними характеристиками або кольорами світла, яке вони випромінюють, що часто є результатом температури, при якій вони горять. Зірки B, як правило, більш блакитного кольору і мають температуру від 17000 до 53000 градусів за Фаренгейтом.

"Ве-зірки відрізняються від В-зірок тим, що їх оточує диск із газу та пилу. Їхні диски утворюються тому, що Ве-зірки обертаються дуже швидко, і це викликає викид матеріалу з поверхні зірки", - сказав співавтор дослідження, астрофізик Джонатан Додд.

"Спочатку ми думали, що Ве-зірки утворилися в подвійних зоряних системах, при цьому речовина переноситься від другої зірки до Ве-зірки, що формується - це перенесення матерії призведе до того, що Ве-зірка, яка формується, обертатиметься швидше й швидше, що в кінцевому підсумку призведе до формування характерного диска. В результаті цього перенесення матерії також залишиться те, що ми називаємо "позбавленою зіркою" - зіркою, у якої відірвалися зовнішні шари - і вона обов'язково буде дуже близька до новоствореної зірки Be, а також дуже слабкою", - сказав Додд.

Зараз дослідники вважають, що зірки Be утворюються шляхом висмоктування життя із зоряного сусіда, але цей сусід може бути зіркою потрійної системи, яку третя підштовхує ближче до зірки Be. Дослідники знайшли докази того, що зірки Be є потрійними системами, аналізуючи дані супутника Gaia Європейського космічного агентства.

По-перше, вчені відзначили, що, судячи з усього, у Ве-зірок було менше зірок-компаньйонів, ніж у В-зірок, але прийшли до висновку, що це сталося тому, що супутник був поглинений до такої міри, що він був занадто слабкий, щоб його можна було побачити. Дивлячись на інший набір даних про зірки, що знаходяться далі, вони побачили, що зірки Be і B, здавалося б, мають однакову кількість супутників, а це означає, що зірки Be мали двох сусідів: той, який "висмоктується насухо, і прихований третій, що штовхає його назустріч своїй долі".

"Ми вважаємо, що зірки Be формуються трійками, тому що в нашому дослідженні ми статистично показуємо, що подвійність зірок Be відрізняється від подвійності зірок B. Різницю в подвійності можна пояснити наявністю цих "роздягнених зірок", оскільки їм доведеться наблизитися до зірки Be, що формується. Це трапляється частіше в потрійних системах, і ми відзначаємо, що більшість зірок Be, про які ми знаємо, мають "позбавленого" супутника, насправді також знаходяться в потрійних системах", - сказав Додд.

Вчені сподіваються, що це відкриття допоможе пояснити деякі інші космічні таємниці, покращивши наше розуміння того, як працює Всесвіт.

"Окрім покращення нашого розуміння зірок Be, ці результати можуть вплинути на наше розуміння таких речей, як чорні діри, нейтронні зірки та джерела гравітаційних хвиль, оскільки ці системи можуть бути попередниками цих об'єктів", - сказав Додд.

Рене Удмаєр, співавтор статті та професор астрофізики з Університету Лідса, погоджується, зазначаючи, що це відкриття може означати, що потрійні зоряні системи мають більше космічне значення, ніж ми спочатку думали.

"Протягом останнього десятиліття астрономи виявили, що подвійність є неймовірно важливим елементом еволюції зірок. Зараз ми наближаємося до ідеї, що це ще складніше і що потрібно враховувати потрійні зірки. Дійсно, трійки стали новими подвійними зірками", - сказав він.

