"Вов, глід будеш?": прес-конференція Путіна в мемах та "фотожабах"

Інтернет-користувачі висміювали журналістів, які намагалися вислужитися і відзначали, що Путін вміло ухиляється від відповідей і починає кашляти на незручних для нього питаннях.

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Всеросійський журналістський конкурс на звання головного холуя почався pic.twitter.com/7eUV636tqD — Alexey Navalny (@navalny) December 23, 2016

Путін закликав Сечіна бути скромніше і не дратувати людей...

Добре — відповів Ігор Іванович і випадково впустив з кишені річний бюджет РФ — Вуса Пєскова (@Sandy_mustache) December 23, 2016

Putin: "No to vodka, yes to kvas!" — Anna Shamanska (@_shamanska) December 23, 2016

Прямо зараз почалася велика прес-конференція Володимира Путіна pic.twitter.com/iKn6MGFNEf — #Ледачий ЅММщик (@lazysmm) December 23, 2016

Прес-конференція Путіна — це шанс для пересічних громадян хоча б три години пожити у Великій і багатій Росії, у якої все добре. — Перзидент Роисси (@KermlinRussia) December 23, 2016

- Вов, глід будеш?

- можливо, але недоцільно — Никотинка з Бровами (@Yoghikitt) December 23, 2016

коротше як завжди pic.twitter.com/XG0WgKklMU — Никотинка з Бровами (@Yoghikitt) December 23, 2016