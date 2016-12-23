"Вов, глід будеш?": прес-конференція Путіна в мемах та "фотожабах"

16:58, 23 грудня 2016
Суспільство
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Сьогодні відбулася щорічна підсумкова прес-конференція президента РФ Володимира Путіна, яка традиційно супроводжувалася фотожабами і жартами.

Путін на прес-конференції / Фото REUTERS

Інтернет-користувачі висміювали журналістів, які намагалися вислужитися і відзначали, що Путін вміло ухиляється від відповідей і починає кашляти на незручних для нього питаннях.

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