"Вов, глід будеш?": прес-конференція Путіна в мемах та "фотожабах"
Сьогодні відбулася щорічна підсумкова прес-конференція президента РФ Володимира Путіна, яка традиційно супроводжувалася фотожабами і жартами.
Інтернет-користувачі висміювали журналістів, які намагалися вислужитися і відзначали, що Путін вміло ухиляється від відповідей і починає кашляти на незручних для нього питаннях.
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Всеросійський журналістський конкурс на звання головного холуя почався pic.twitter.com/7eUV636tqD— Alexey Navalny (@navalny) December 23, 2016
Антон Палич в точку. pic.twitter.com/RIR6vZteFV— В'язаний Твітер (@twitted_knitter) December 23, 2016
Зібрали для вас підсумки прес-конференції Володимира Путінаhttps://t.co/sdLOpze03hpic.twitter.com/SEPPeUbDjh— Лентач (@oldLentach) December 23, 2016
Путін закликав Сечіна бути скромніше і не дратувати людей...— Вуса Пєскова (@Sandy_mustache) December 23, 2016
Добре — відповів Ігор Іванович і випадково впустив з кишені річний бюджет РФ
#Пресконференція, або Матриця Володимира Путіна— DW (українською) (@dw_russian) December 23, 2016
Інші карикатури Йолкіна на сайті DW: https://t.co/basPEdqv7xpic.twitter.com/OdJ50ye6jB
Putin: "No to vodka, yes to kvas!"— Anna Shamanska (@_shamanska) December 23, 2016
https://t.co/zQYsFdV5jlpic.twitter.com/GeifAtWx1q— Відкрита Росія (@openrussia_org) December 23, 2016
Прямо зараз почалася велика прес-конференція Володимира Путіна pic.twitter.com/iKn6MGFNEf— #Ледачий ЅММщик (@lazysmm) December 23, 2016
December 23, 2016
Прес-конференція Путіна — це шанс для пересічних громадян хоча б три години пожити у Великій і багатій Росії, у якої все добре.— Перзидент Роисси (@KermlinRussia) December 23, 2016
- Вов, глід будеш?— Никотинка з Бровами (@Yoghikitt) December 23, 2016
- можливо, але недоцільно
коротше як завжди pic.twitter.com/XG0WgKklMU— Никотинка з Бровами (@Yoghikitt) December 23, 2016
На питанні про Нємцова — незадоволені прицмокування.— Перзидент Роисси (@KermlinRussia) December 23, 2016
На питання про надої — задоволені прицмокування. pic.twitter.com/eNv42gIuex
December 23, 2016