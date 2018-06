"Вов, глід будеш?": прес-конференція Путіна в мемах та "фотожабах"

Інтернет-користувачі висміювали журналістів, які намагалися вислужитися і відзначали, що Путін вміло ухиляється від відповідей і починає кашляти на незручних для нього питаннях.

Читайте також"Я придумав цей міст": Путін побачив у керченській недобудові спробу налагодити зв'язок між Москвою і Києвом

Putin: "No to vodka, yes to kvas!"