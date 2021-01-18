У березні 2020 року окупанти "засудили" жінку до 13 років колонії.

Представники музейних спільнот України та Польщі звернулись до голови ОБСЄ з проханням посприяти звільненню української мистецтвознавиці з Горлівки Олени Пех, яку схопили на окупованій території Донбасу у 2018 році та «засудили» до 13 років колонії.

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З відповідним зверненням виступили Український національний комітет Міжнародної ради музеїв (ІСОМ Ukraine) та Національний комітет ІСОМ Польщі (ICOM Poland).

Повідомляється, що 9 серпня 2018 року в окупованій бойовиками Горлівці було затримано Олену Пех - мистецтвознавицю і наукову співробітницю Горлівського художнього музею.

У 2014 році разом з неповнолітньою донькою вона виїхала з окупованої території до Одеси, але з 2016 року була змушена регулярно їздити до Горлівки, щоб піклуватися про свою матір, яка потребувала медичної допомоги і догляду через погіршення стану здоров’я.

Під час однієї з таких поїздок Олену схопили бойовики, підконтрольні РФ структури звинуватили її у «зраді» та «шпигунстві». Наголошується, що після затримання її піддавали жорстоким тортурам. Аби припинити їх жінка навіть намагалася вчинити самогубство.

На підставі отриманих під тиском показів, у березні 2020 року її «засудили» до 13 років позбавлення волі, наразі вона перебуває у колонії №127 у м. Сніжне.

«Немає жодних сумнівів у тому, що усі «обвинувачення» проти неї є абсурдними. Пані Олена Пех є заручницею. Практика захоплення у заручники цивільних осіб для подальшого тиску на Україну чи отримання викупу з близьких є поширеною на тій території, де не діють норми права і немає правосуддя», - йдеться у зверненні музейних спільнот.

Зазначається, що українська сторона докладає необхідних зусиль для звільнення заручниці, її включено до списку утримуваних осіб, яких пропонується взаємно звільнити. На жаль, заплановані у 2020 році звільнення так і не відбулися.

Водночас представники російської сторони не виконали взяті на себе зобов’язання і не забезпечили доступ до бранців представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

У зв’язку з цим музейники закликали голову ОБСЄ Анн Лінде скористатися своїм впливом, аби якомога швидше забезпечити доступ представників МКЧХ до Олени Пех та інших бранців. Зокрема - підняти це питання через представників ОБСЄ у Тристоронній контактній групі на найближчому засіданні.

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Автор: Дмитро Захаров