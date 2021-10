Екоактивістка нагадала, що вона та її однодумці "не просто злі діти", а ще й пожартувати люблять.

Відома своїми експресивними виступами і випадами на адресу світових лідерів шведська екоактивістка Грета Тунберг знову здивувала, але цього разу - своїм співочим талантом.

Про це повідомляє місцеве видання Aftonbladet.

На молодіжному кліматичному заході Climate Live, що відбувся в Стокгольмі, вона разом з іншим співорганізатором вечора, 17-річним активістом Андреасом Магнуссоном виконала поп-хіт 80-их - пісню Ріка Естлі Never Gonna Give You Up.

Журналісти називають цей випадок став першим, коли Тунберг публічно виконувала пісні.

"Ми хотіли зробити іншим активістам кумедний сюрприз, тому що знаємо, як багато вони працювали над цим концертом. Зрештою, ми ж жартують один з одним Підлітки, а не просто злі Діти, якими нас часто зображують ЗМІ", - йдеться в спільній заяві Тунберг і Магнуссона.

Читайте такожГрета Тунберг разом зі своєю конячкою знялася для обкладинки першого номера Vogue Scandinavia (фото)Варто відзначити, що шоу-бізнес не зовсім чужий Греті: її сестра Беата Ернман і мати Малена Ернман займаються музичним бізнесом, а остання навіть представляла свою країну на конкурсі пісні "Євробачення-2009".

Пісня Never Gonna Give You Up була обрана не спроста - це стало своєрідним "рікролингом", що є інтернет-мемом і розіграшем, коли жертві надають посилання на кліп Never Gonna Give You Up під виглядом будь-якого іншого.

Як вже повідомляв УНІАН, цього літа Грета Тунберг відновила кліматичні п'ятничні страйки і знову вийшла з плакатом до будівлі парламенту Швеції.

Автор: Станіслав Кожемякін