В уряді очікують на висновки МОЗ.

Міністерство охорони здоров'я в середу, 2 грудня, має надати висновки щодо карантину вихідного. І вже на основі них Кабмін прийматиме рішення щодо подальших обмежень.

Про це сказав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі каналу "Україна 24". Він зазначив, що МОЗ також має підготувати певні пропозиції щодо карантину.

Читайте такожНовий антирекорд: у Києві за добу майже 1,8 тисячі випадків COVID-19

"Складно коментувати те, що ще не затверджено. Ми чекаємо офіційних висновків МОЗ за підсумками трьох тижнів карантину вихідного дня, і вже на підставі цього ухвалюватимуться подальші рішення. За результатами аналізу Секретаріату РНБО, є по тижнях явне зниження активності у вихідні, а якщо подивитися статистику щодо зростання кількості захворюваності, щотижневі показники говорять про те, що йде суттєве уповільнення і практично стабілізація кількості українців, які захворіли та виявлені з коронавірусною інфекцією. Я думаю, що ми завтра побачимо пропозиції Міністерства охорони здоров'я і відповідно до них ухвалюватимемо рішення", — сказав він.

Також Немчинов прокоментував інформацію про ймовірність повного локдауну.

"Припинення економічної активності розглядається, але воно може бути скориговано за підсумками тієї чи іншої сфери. Це стосується, наприклад, креативної сфери, діяльність якої припинено у вихідні дні", — сказав він.

Карантин в Україні

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Василюк