Міністр також розповів, що в Україні зараз є 16 виробників медичного кисню.

Зараз в Україні кількість ліжок з підключенням до кисню становить 17 855, до середини листопада кількість таких ліжок планують збільшити до 25 тисяч.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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"Якщо на початок вересня у нас було всього 8 800 ліжок з підключенням до кисню, то на вчорашній вечір ця цифра становила 17 855 ліжок. За нашими розрахунками, до середини листопада кількість таких ліжок має бути не менше до 25-26 тисяч", - сказав він.

За його словами, в Україні зараз є 16 виробників медичного кисню.

"З самим киснем, з виробництвом кисню в країні немає проблеми. У нас є проблематика з тарою для кисню - це балони, ємності. Було дано доручення Міністерству економіки максимально посилити цю роботу, саме щодо забезпеченості тарою лікувальних закладів", - сказав Степанов.

Раніше Степанов розказав, що відповідальними за закупівлю кисню госпіталізованим хворим на COVID-19 є місцева влада.

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Автор: Леся Лещенко